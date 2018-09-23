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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.09.2018 - 00:43, Son Güncelleme:

Yurda dönüş seferberliği

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Yurda dönüş seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk bilim insanlarıyla ilgili yurda dönüş seferberliği başlattıklarını belirterek, “Uluslararası lider araştırmacılar programı ile dünyanın her yerindeki bilim insanını ülkemizde başlattığımız atılıma katılmaya davet ediyorum” dedi.

TÜRKİYE son dönemlerin en büyük atılımlarından biri gerçekleştirmek için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğini başlattıklarını belirterek, “Finans, sağlık, enerji teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirerek bağımsızlığımızı perçinlemeye çalışıyoruz. Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz, uluslararası lider araştırmacılar programı başlatıyoruz. Dünyanın her yerindeki bilim insanını ülkemizde başlattığımız atılıma katılmaya davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’nda devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi: “Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknolojiyi üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Teknolojik gelişmelerin ilk aşaması hayal edebilmektir. Ecdadımız asırlar boyunca hep daha fazlasını hayal etmiş, bunun peşinden gitmiş ve çoğunlukla da hedefine ulaşmıştır. Biz de Türkiye’ye ne kazandırdıysak hep hayallerimizin peşinden giderek kazandık. TEKNOFEST’in bir sıçrama vesilesi olmasını düşünüyorum. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür.

TEKNOLOJİYİ TASARLAMAK

Bu etkinliğin düzenlendiği şu havalimanı ülkemizin teknoloji alanındaki vizyonunun en somut ifadesidir. Günümüzde güvenlik kavramının anlamı büyük ölçüde değişti. Bizim ecdadımız yıllarca kendi döneminin teknolojilerine öncülük etmiş, daha sonra ne yazık ki liderliği elinden kaçırmıştır. Dönemin padişahları bu sorunun çözümünü batının teknolojisini ülkemize taşımakta görmüştür. Teknolojiyi kullanacak insan kaynağında da Batı’da eğitilme yoluna gitmiştir. Şimdi bakınca bu tercihin çok da isabetli olmadığını anlıyoruz. Asıl olan teknolojiyi tasarlamak, geliştirmek ve öğretmektir. 1925’te Haliç’te yerli sermayeyle gerçekten önemli bir savunma sanayi fabrikası kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı yılları sırasında bu çabalar hız kazanmıştır. İngiltere ve ABD’nin askeri yardımları bahane edilerek bu fabrika atıl hale getirilmiştir. Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasının dışarıya ihracat yapmasına bile fırsat verilmemiştir.

BÜYÜK BİR ATILIM

59 yıl önce Bandırma Füze Kulübü’nü kurarak füze denemeleri yapan Kirkor Divancı ve ekibinin başına gelmeyen kalmamıştır. Yerli otomobilimiz Devrim’in hikayesi malumdur. Rahmetli Özal bu gerçeği fark ettiği için Savunma Sanayi Müsteşarlığı kurdu. Dönemin şartları çerçevesinde bir takım önemli çalışmalar başlatılmışsa da 2003’te savunma sanayi ihtiyacımızın yüzde 20’si yerli imkanlarla sağlanabiliyordu. Başbakanlığım dönemimde bu alanı kişisel himayeme alarak büyük bir atılım başlattım. İnsansız hava aracı gibi pek çok ürünün hazır alım projelerini iptal ederek, milli ve özgün model geliştirme çalışmaları başlattık. Halen ülkemizde 600’ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor.”

Yurda dönüş seferberliği

PROJELERİMİZ SABOTE EDİLMEYE ÇALIŞILDI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalışılıyor. Ama artık bu projeleri sabote edecek bir iktidar yok, bu projelere ön açan bir iktidar var. Attığımız her adımda ‘boşverin’ teklifleri ile karşılaştık. Sürekli daha iyisini daha ucuza verme vaadiyle kandırılmaya çalışıldık. Şu insansız hava aracını vermediler. Paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine 19 bin TIR silah mühimmat gönderiyorlar. Bunlar bize dost, stratejik ortak görünenler. İma yoluyla Nuri Demirağ’ların, Nuri Killigil’lerin akibeti ile tehdit edildiğimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Allah’ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla dirayetle takip ettik, ediyoruz” dedi.

Yurda dönüş seferberliği

 

HAVALİMANINDAN KASIMPAŞA’YA: CUMHURBAŞKANI Erdoğan, havalimanından helikopterle Kasımpaşa sürprizi yaptı.  Erdoğan, eski berberine uğradı, arkadaşlarıyla kıraathanede buluştu. Kasımpaşa Çocuk Yuvası’nı da ziyaret eden Erdoğan’a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti.

Yurda dönüş seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları ziyaret ederek, öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı.

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