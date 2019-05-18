‘Yuppıe’ merkezi 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Yuppıe’ merkezi
GeriEkonomi ‘Yuppıe’ merkezi 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Elif ERGU/CUMARTESİ SOHBETLERİ
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Yuppıe’ merkezi 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
‘Yuppıe’ merkezi 

25’inci yılını kutlayan, gastronomi turizminin önemli duraklarından biri olan Sunset’in kurucusu Barış Tansever, “1994’ten 2001’e kadar Sunset’e patronlardan çok ‘yuppie’ diye adlandırdığımız üst düzey yöneticiler yani beyaz yakalılar gelirdi. 2008’deki küresel kriz sonrası Facebook, Google gibi IT’ci dediğimiz yeni nesil girişimciler ortaya çıktı. Eskiden jilet gibi mendilli adamlar gelirken artık daha cool (havalı) adamlar da geliyor“ dedi.

TÜRKİYE’de yeme-içme endüstrisinin henüz yeni başladığı günlerde, İstanbul’un en lüks restoranlarından biriydi Sunset... Bugün 25’inci yılını kutlayan Sunset, İstanbul’da gastronomi turizminin de önemli duraklarından biri konumunda. “İlk açıldığımızda patronlar kulübü gibi değildik. Yuppie diye adlandırdığımız üst düzey yöneticileri, beyaz yakalıları restoranımıza çektik” diyen Sunset’in kurucusu Barış Tansever ile sektördeki 25 yılını konuştuk... 

25 yıl bir restoran için önemli midir?

Hızlı yaşamın, şehirleşmenin getirdiği hızlı tüketim bir takım mekanları çok çabuk parlatıp çok çabuk söndürüyor. Yeme-içme özellikle son 30 yılda hayatımızda önem kazandı ve bunun 25 yılında Sunset var! Sunset’in varlığı sürdürülebilirlik. Dünyadaki örneklere baktığınız zaman, en rafine restoranlar illa ki en popüler yerler olamıyor. Kalburüstü kalıp, bir de popüler olmayı becermek zor; sonuçta şehrin görgüsü, bilgisi, deneyimi ve geliri en yüksek kesimlerine hitap ediyoruz. Onları bu yoğun tempolarından çıkartıp dünya standartlarında bir hizmet veriyoruz. Türkiye için söylersek, henüz 95 yaşında olan bir cumhuriyetin son 25 yılında yer almak çok önemli. Açıkçası hayallerimizin ötesinde şeyler gerçekleştirdik. Sunset İstanbul markasının da çok önemli bir tamamlayıcısı oldu diye düşünüyorum.

Sunset 25 yıldır çizgisini koruyarak nasıl ayakta kalıyor?

Sunset dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’un en güzel noktalarından birinde yer alıyor. Birden fazla şeyi aynı anda başardı burası... Öncelikle aynı ekibi koruyabildik. Ekiptekilerin önemli bir kısmı 15 senenin üzerinde bizimle çalışıyor ancak bunun yanında genç insanları da kadromuza katmayı başardık. Çalışanlarımız başarması çok zor olan misafirle mesafeli ancak samimi olmayı becerdiler. Bugün Sunset’teki iş arkadaşlarım da kendini geliştirdi; gezip gördüler, öğrendiler. Ekibimizde yurtdışında okumuş yöneticilerimizle bir harman yapıyoruz. Aslında 25 senenin geçmişiyle geleceği birleştiriyoruz ve şu anda bir sonraki 25 yılın alt yapısını planlıyoruz. Ayrıca biz de ekiptekileri yurtdışına; Avrupa’ya, Amerika’ya yolladık. Her sene 10’a yakın personelimiz yurtdışına seyahate gidiyor. Bağları geziyor, restoranları deniyor, hizmet alıyor. Tabii hizmet alırken de hizmet vermeyi öğreniyor.

ŞARAP KAVI MİHENK TAŞI

Sunset’te beyaz yakalılar ve onların yabancı misafirlerinin mekanı olarak yol aldınız...

İlk açıldığımız yıllarda yuppie diye adlandırdığımız üst düzey yöneticileri, beyaz yakalıları restoranımıza çektik. İyi eğitim almış, yurtdışını bilen, takip eden, uluslararası şirketlerde deneyim kazanmış, çalışan kesim bize geldi. Ayrıca ben Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduğum ve babamın yıllarca orada çalıştığı için şanslıydım, misafirlerimizin çoğunu zaten önceden tanıyordum. Benim sınıf arkadaşlarım şu an en büyük şirketlerin en üst yöneticileri oldu ve biz onlarla da aile olduk. Tabii unutmamak lazım ki, ben onlara hizmet ediyorum.

Sunset’in dönüm noktaları neler oldu?

Biz Sunset’te her zaman ilklerin ve en iyinin peşinde koştuk. Yemeğimizin kalitesi, dekorasyonumuz, servisimizin kalitesi, konsept... İlklerimizden biri 1999 yılında Japon restoranı olmadan sushiyi menüsüne ekleyen ilk restoran olmamızdır. Tayland’tan Türkiye’ye sushi ustası getirmek istedik. Onlar için İçişleri Bakanlığı’nda GBT bakılıyordu. İzin almamız aylar sürecekti. O zamanki Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Sunset’e geldiğinde kendisine durumu anlattık. Hemen işlemlerin hızlandırılması için talimat verdi, ancak Taylandlı sushi ustaları mayısta gelecekken eylülde geldiler. Sunset o yıllarda çoğunlukla yazın tercih edilen bir mekandı. Sushi servisinin eylül ayında başlaması ile biz bir anda yazlık mekan havasından çıkıp kışlık bir mekan havasına geçtik. Sonraki yıllarda yaptığımız şarap kavı ise bir mihenk taşı oldu. TMSF’den aldığımız şaraplarla lig atladık. 

COOL ADAMLAR GELDİ

Ekonomide yaşananlar sizi nasıl etkiliyor?

1994 yılından 2001’e kadar bize gelenler beyaz yakalılardı. Sunset her zaman büyük şirket evlilikleri, terfiler, global anlaşmaların kutlamalarının yapıldığı bir yer olmuştur. Biz her kriz döneminde misafirlerimize sarılmaya devam ettik. Hiçbir zaman çizgimizi değiştirmedik. 2008-2009’da finans sisteminin domine ettiği ortam değişti. Borsa, bankacılar, medya değişti, bunun ardından IT’ci dediğimiz kitle ortaya çıktı. Facebook, Google, yeni girişimciler vs... Eskiden jilet gibi mendilli adamlar gelirken artık daha cool adamlar da geliyor Sunset’e. Müşterilerimiz kendilerine ödül verme yöntemi olarak görüyorlar.

BAKANLIKTAN İLK KEZ GELDİLER

Turizm ve Kültür Bakanı sektörden bir isim. Siz TURYİD’te de aktifsiniz. Tanıtım atakları var. Yeterli buluyor musunuz?

Biz yıllardır gastronominin önemini vurguluyoruz. İlk kez bu konuya bizim kadar sahip çıkan bir Bakanımız var. Hatta kendisi meseleleri bizlerden daha iyi biliyor. Sunset’e ilk kez geçen hafta Turizm Bakanlığı’ndan geldiler, fotoğraflar çekip, görüntüler aldılar. Türkiye’nin tanıtımında kullanacaklarmış, çok mutlu olduk. Yeme-içme sektörü, gastronomi mutlaka çok iyi tanıtılmalı. Dünyada birçok ülke gastronomi turizmi sayesinde milyonlarca turist çekiyor.

2019 ilk 4 ayında yabancı misafir oranımız yüzde 36 oldu. Ben İstanbul’un potansiyelini yeniden yakalayacağını, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 

SUNSET’İN İLKLERİ

- Sushi’yi Japon restoranı dışında bir mekan olarak menüsüne aldı

- Kadınlara fiyat yazan menüyü verdi.

- Restoranla çağdaş sanatı aynı mekanda buluşturdu.

- Kavında dünyanın nadir bulunan şarap ve içkilerine yer verdi.

- James Beard Vakfı tarafından Türk mutfağındaki lezzetleri hazırlaması için New York’a davet edildi.

- Kendi bağlarından ‘Sunset Dreamin’ adlı sınırlı sayıda şarap ürettirdi.

- Dünyaca ünlü sanatçı Burhan Doğançay ile koleksiyonerlerin ilgisini fazlasıyla çeken tabak projesini gerçekleştirdi, bu tabaklar halen Sunset’te kullanılıyor.

KİMDİR?

1967 İstanbul doğumlu olan Barış Tansever Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1990’lı yılların balarında İstanbul’un özel mekanlarında etkinliker düzenleyen Tansever1990-1993 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nin BURÇ’unu işletti. 1994 yılında Sunset’i açan Tansever, Sunset’i 25 yıldır yönetiyor. TURYİD Başkanlığı da yapan Tansever, halen TURYİD üyesi.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Son dakika... Köprü geçiş cezalarıyla ilgili önemli gelişme! TBMM'ye sunuldu...

Çırak olarak başladı... Şimdi 24 ülkeye ihraç ediyor

Bakkalın veresiye defterini satın alarak borçluları sevindirdi

O ülkeden resmen akın var! Sadece 4 ayda yüzde 48 arttı