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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ESKİŞEHİR (İHA)
08.01.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Yunus Emre Termik Santrali 1.4 milyar liraya ihaleye çıkarılıyor

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Yunus Emre Termik Santrali 1.4 milyar liraya ihaleye çıkarılıyor

Eskişehir’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumlarına devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ. bünyesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali, 1 milyar 400 milyon TL bedelle 30 Ocak’ta satış ihalesine çıkarılacak.

ŞİRKET, Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2016 Eylül ayında TMSF’ye devredilmişti. Eskişehir’in Mihallıccık ilçesine bağlı Koyunağılı Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Termik Santrali 1 miyar 400 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak.

30 Ocak tarihi itibariyle ihaleye çıkacak olan santralle ilgili TMSF Başkanı Muhittin Gülal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Gülal, "Burası hemen hemen 2 yıldır TMSF kayyumunda yönetiliyor.

Türkiye’nin önemli termik santrallerinden bir tanesi. 792 personelimiz var ve biz burayı milli ekonomiye kazandırmak adına 30 Ocak itibariyle satışını planlıyoruz. 1 milyar 400 milyon TL bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte de tüm yatırımcı arkadaşlarımızı bu ihaleye davet ediyoruz. Santral sadece Eskişehir üzerinde değil ülkemiz için önemli bir tesis.

Yunus Emre Termik Santrali 1.4 milyar liraya ihaleye çıkarılıyor


Dolayısıyla devraldığımız günden itibaren milli ekonomiye kazandırmanın hesapları içerisindeydik. İnşallah iyi bir satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bu ay sonu 30 Ocak itibariyle 1 milyar 400 milyon TL üzerinden ihaleye çıkacağız. Talipliler var, 6 kişi var. 2 tanesi dosya almış vaziyette. Biraz daha vaktimiz var. İnşallah bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz” dedi.

Açıklamaların ardından Başkan Gülal ve beraberindeki heyet santralde ve santralde bulunan madende incelemelerde bulundu.

 

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