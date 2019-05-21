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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.05.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı! 1, 2 derken 300 bin lirasından oldu

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Yunanistan’da yaşayan bir kadının, ailesinden baskı gördüğü ve kendine yardım etmesini istediği gerekçesiyle attığı mesaja inanan engelli vatandaş, işin profesyonel bir dolandırıcılık oyunu olduğunu geç fark etti. Türkiye’ye gelip arsasını satarak parasını vatandaşa vereceğini ve kendisiyle dini nikah kıyacağını vaat eden kadın, vatandaşın toplamda 300 bin lirasını aldı. 

Ümraniye’de yaşayan Ahmet Güneş isimli engelli vatandaşa Yunanistan’a ait bir telefon numarasından WhatsApp mesajı atıldı. Kendisini Aylin Emin olarak tanıtan genç kadın, ablası ve eniştesinden eziyet gördüğünü, zorla evlendirildiğini ve eşinden de şiddet gördüğünü anlattı. Ahmet Güneş’in kadına inanması üzerine ikili arasında mesajlaşma başladı.

Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı 1, 2 derken 300 bin lirasından oldu
Mesajlaşma bir süre sonra telefon görüşmeleri ve görüntülü konuşmalara dönüştü. Bu süre zarfında Güneş, Yunanistanlı kadın ile arasında bir gönül ilişkisi başladığına inandı. Konuşmalar devam ederken Yunanistan’daki kadın Türkiye’de kendine ait bir arsanın olduğunu ve arsayı satmak istediğini, arsanın parasını Güneş’e vermek istediğini, Güneş’in de bu paraya sahip çıkmasını istediğini anlattı.
Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı 1, 2 derken 300 bin lirasından oldu
Ayrıca Türkiye’ye yerleşip, engelli vatandaşla dini nikah kıyma vaadinde bulundu. Para ve dini nikah vaadine inanan Güneş, kadının Türkiye’ye gelmesini beklemeye başladı. Bu süre zarfında kadın Ahmet Güneş’ten pasaport, vize ve çeşitli gerekçelerle sürekli para talebinde bulundu. Güneş ise kendi imkanlarıyla ve çevresinden bulduğu paraları sürekli kadına gönderdi.
Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı 1, 2 derken 300 bin lirasından oldu
Nihayetinde Aylin Emin adını kullanan kadın, arsasını satıp Türkiye’ye geleceğini söylediğinde talihsiz vatandaş da kendisini beklemeye başladı. O gün geldiğinde kadın, yanında getirdiği paranın bazı yasal sorunlar nedeniyle gümrükte takıldığını söyleyip, Güneş’ten sorunun çözülmesi için tekrar para istedi. Bu aşamada İçişleri Bakanlığından aradığını iddia eden bir numara da Güneş’in hesabına para yattığını ve kendisinin bu konudan haberi olup olmadığını sordu. Güneş, hesabında para görmemesine rağmen haberi olduğu cevabını verdi. Euro hesabı açarak kadına para yatırmaya devam eden Ahmet Güneş, kadının para isteklerinin bitmek bilmemesi ve gönderdiği paraların 300 bin lirayı bulması üzerine dolandırıldığını anladı.

  Adliyeye giden vatandaş, konuyla ilgili şikayette bulundu. Kadınla tekrar iletişim kurduğunu belirten Güneş, kadının kendisini kandırmadığı konusunda ısrar ettiğini anlattı. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Ahmet Güneş şunları söyledi:

Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı 1, 2 derken 300 bin lirasından oldu

"Emekliyim, boya tesisat işleri yapıyorum. Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı. Bir iki yazıştık derken, ‘Ablam ve eniştemden eziyet görüyorum. Kocama veriyorlar, kocam beni dövüyor’ dedi. Arsasının olduğunu, Türkiye’ye yerleşip iş kurmak istediğini anlattı. Yazışmalar devam etti. Arsasını sattığını söyleyip telefonda videodan çantadaki parayı gösterdi. ‘Geliyorum’ dedi, ‘Gel’ dedim. ‘Sana güveniyorum’ dedi. Biletini aldı, sabah gümrükte yakalandığını söyledi. Vergileri olduğunu söyledi. Bana euro hesabı açtırdılar. ‘Sana güveniyorum, ne olur parama sahip çık’ dedi. Ben devamlı para gönderdim. Sonra üzerine bir 70 bin daha gönderdim. Başka numaraları da var. İçişleri Bakanlığından arıyorum diye aradılar. En son sağlık sigortası ve pasaportta kırmızı damga kaldırmak için para yatırınca anladım. Şudur, budur derken bir daire parası gitti. Neye uğradığımı şaşırdım. Biz para gelecek diye beklerken, eşimden dostumdan aldığım paralar gitti. Toplam 300 bin civarında para gitti. Euro hesabında hiç para göremedim. ‘Ancak ben Türkiye’ye gelip işlemi yapınca parayı görebilirsin’ diye kandırdı. ‘Aileni dağıtma, bana dini nikahı kıy, paramın sahibi ol’ dedi. Arabamı ipotek ettiler, evimi sattım. Çevreye rezil oldum, itibarım da gitti, param da gitti.”

 Öte yandan dolandırılan vatandaşa geriye yazışmalar ve kadının fotoğrafları kalırken İHA muhabiri, kadının Güneş’e verdiği numaraları arasa da hiçbir yanıt alamadı.

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