Yunanistan'dan borç hafifletme çağrısı

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, Yunanistan'da siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Delphi Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında Yunan ekonomisini değerlendirdi.

Ülkesinin bu yıl bitmesi planlanan kurtarma paketi programının ardından borçlanma için piyasalara akıllı bir stratejiyle açılması gerektiğine işaret eden Stournaras, "Hükümet, nakit tamponu oluşturma kararı aldı. Ancak, Merkez Bankası (Avrupa'dan) bundan sonrası için ek kredi alınması tavsiyesinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Stournaras, Yunanistan'ın büyük bir kamu borcu yükü altında olduğuna dikkati çekerek "Euro Grubunun bir an önce ve mümkün olan en açık şekilde Yunanistan'ın borcunu sürdürülebilir hale getirmesi lazım. Borç hafifletme gerçekleşmeden hiçbir yere varamayız." diye konuştu.

Yunanistan'da 10 yıllık devlet tahvili için faiz oranının yüzde 4,5'e yükseldiğini belirten Stournaras, bu oranın Portekiz ve İtalya'daki yüzde 1,9'luk orana göre yüksek olduğunu belirtti.

"Piyasalar iyi algılamaz"

Stournaras, global faiz oranlarında yükselişin Yunanistan'ın kamu borcunu da olumsuz etkileyebileceğine değinerek "Bu yüzden, borcun vadeleri ve faiz ödemeleri uzatılarak önemli bir borç hafifletme umuyorum. Eğer, bunu açık metotlarla yapmazsak piyasalar bunu iyi algılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mali krizdeki ülkenin üçüncü kurtarma paketi programı bu yıl sona eriyor. 315 milyar euroluk Yunanistan'ın borcu, milli gelirinin yüzde 180'ine ulaşıyor.