Yunanistan’da sermaye kontrolleri bitti
Yunanistan’da, ekonomik kriz nedeniyle 28 Haziran 2015’te uygulama konan sermaye denetimi sınırlamaları 1 Eylül’den itibaren tamamen kalkacak. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan Meclisi’nde “Ekonomimiz müsait. Süreci erkene alıyoruz. Bugün, 4 yıl 2 ay süren güvensizlik ortamı sona eriyor” dedi.
Eski Başbakan Aleksis Çipras’ın iktidarı döneminin ilk aylarında Yunanistan iflasın eşiğine gelmişti. Memur ve emekli maaşlarının ödenmemesi ya da sanal para ile ödenmesi ve ülkenin Euro’dan çıkıp ulusal para birimi drahmiye dönmesi tehlikesi doğmuştu. Halk bankalara hücum etmişti. Bankalardan on milyarlarca Euro para çekilmişti. Bankalarda ciddi nakit sıkıntısı belirmişti. Bankaların iflas ilan etmemeleri için Avrupa Merkez Bankası uçaklarla nakit göndermişti.
Bu gelişmeler üzerine Çipras hükümeti, 28 Haziran 2015’de sermaye denetimi ilan etmişti. Önce bankalar günlerce kapalı kalmış, ardından mevduat sahiplerine aylarca günde azami 60 Euro çekebilmeleri sınırlaması getirilmişti. Yurtdışına sermaye çıkışı neredeyse yasaklanmıştı. Çipras, kreditörler ile yeni bir kurtarma paketinde anlaşınca, sınırlamalar hafifletilmişti. 2018’den itibaren de sınırlamaların çoğu kaldırılmıştı. Başbakan Miçotakis’in kaldırıldığını ilan ettiği son sınırlamalar, şirketlerin sermaye transferi, yurtdışı seyahatlerde nakit limiti ve yurtdışında ATM’lerden çekilebilecek para miktarı ile ilgili.
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