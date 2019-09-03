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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.09.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Yunanistan'da konut fiyatları fırladı

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Yunanistan'da konut fiyatları fırladı

Yunanistan'da 2019'un ikinci çeyreğinde konut fiyatları yüzde 7,7, başkent Atina'da ise yüzde 11,1 artış gösterdi.

Yunanistan'da konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,7 artış gösterdi.

Yunanistan Merkez Bankasının verilerine göre, ülkede konut fiyatlarında artış devam etti. Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 7,7'lik artış 12 yıldaki en yüksek artış oranı oldu. 

Söz konusu dönemde başkent Atina'da ise konut fiyatları yüzde 11,1 yükseldi. 

İkinci çeyrekte artış oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 oldu. İlk çeyrekte konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 4,9 artış yaşanmıştı. 

Yunanistan'daki ekonomik kriz döneminde emlak fiyatları önemli oranda etkilenerek 2017'ye kadarki 10 yılda yüzde 40'ın üzerinde düşüş göstermişti. 

Son dönemdeki artışta, turizm, günlük ev kiralama uygulamaları ve "Altın Vize" olarak bilinen 250 bin avroluk yatırıma karşılık verilen oturma izni imkanının etkili olduğu belirtiliyor. 

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