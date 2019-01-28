Yunanistan'da asgari ücret açıklanıyor
Yunanistan'da asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor.
Yunanistan'da asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Konuya yakın kaynakların Kathimerini gazetesine verdikleri bilgiye göre hükümet asgari ücreti yüzde 8-10 aralığında artıracak.
Yapılacak bu artış ile asgari ücretin 50 euro civarında artarak aylık 640 euro seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.
Asgari ücrete yapılması beklenen yüzde 8-10 aralığında artış Yunanistan'da özel sektörde çalışanların yüzde 8,3'ünü ilgilendiriyor.
Bu oranda bir artış, konaklama ve gıda hizmetleri sektörlerindeki küçük işletmelerde istihdam maliyetlerini yüzde 3-4 artıracak.
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