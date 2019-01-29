Yunanistan petrol şirketini satıyor
Yunan Hellenic Petroleum Şirketi’nin yüzde 50.1 hisse satışı için teklifler Mart ayında alınacak.
Yunan Malvarlığı Geliştirme Fonu (TAIPED) Başkanı Aris Xenofos tarafından yapılan açıklamaya göre; Yunanistan yılın ilk yarısında özelleştirmeleri hızlandıracak.
TAIPED Başkanı tarafından enerji özelleştirmeleri odaklı yapılan açıklamalara göre, Hellenic Petroleum’un yüzde 50.1 hissesinin satışına ilişkin teklifler Mart ayının ikinci haftasında verilecek.
Yunan Kamu Gaz İşletmesi (DEPA)’nin özelleştirilmesinde ise, şirketin bir işletme ve bir altyapı şirketi olarak bölünmesine ilişkin tarafların görüşleri alınmış olup, kanun taslağı Şubat ayında Parlamento’ya gelecek.
Nihai olarak TAIPED Başkanı, Kavala'daki yeraltı doğalgaz depolama tesisinin kullanım sürecinin yılın son çeyreğinde başlayacağını öngörüyor.
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