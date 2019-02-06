Yunanistan iki büyük marinasını satıyor
Yunanistan özelleştirme çalışmaları kapsamında Mykonos ve Rodos'ta bulunan marinalarını satma kararı aldı.
Yunan Malvarlığı Geliştirme Fonu (TAIPED), Mykonos ve Rodos marinalarının imtiyaz hakkının verilmesine yönelik teknik ve hukuki danışmanlık komisyonu oluşturmak üzere ihale açacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre,söz konusu marinaların özelleştirme çalışmalarının önümüzdeki yaz aylarında başlaması hedefleniyor.
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