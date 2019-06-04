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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.06.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Yunanistan ekonomisi büyüdü

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Yunanistan ekonomisi büyüdü

GSYH, 2019'un ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında, yıllık bazda ise yüzde 1,3 oranında arttı.

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) çeyrek bazda yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. 

GSYH, yıllık bazda da yüzde 1,3 oranında arttı. 

Tüketim harcamaları ise hem çeyrek hem de yıllık bazda yüzde 0,1 oranında düşüş kaydetti. 

Öte yandan yıllık bazda büyümede, gayri safi sabit sermaye oluşumundaki yüzde 7,9, ihracattaki yüzde 4 ve ithalattaki yüzde 9,5'lik yükseliş etkili oldu. 
Ülkede ekonomik kriz döneminde yaklaşık yüzde 25 oranında daralma gerçekleşmişti. 2018'in son çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında daralma yaşanmıştı. 

Avrupa Komisyonu, Yunanistan ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2,2 oranında büyüyeceği tahmininde bulunuyor. 

Ülkede siyasi alanda ise önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerini ardından ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisinin gerisinde tamamlayan hükumetteki SYRIZA'nın lideri Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti. 

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