Yunan adalarına bayram piyangosu
Ramazan Bayramı’nın haziranda gerçekleşecek olması turizm sektrörünü de canlandırdı.
Ramazan Bayramı nedeniyle bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarıyla bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından Muğla’nın turizm cenneti ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye’de rezervasyonlar şimdiden doldu. 9 günlük bayram tatili Yunan adalarına da yaradı. Yunanistan’ın dünyaca ünlü Rodos Adası başta olmak üzere Mikonos, Santorino, Midilli, Kos, Patmos, Simi, Paros, Tasos, Girit, Zakintos ve Skıhatos gibi turistik adalarında Türklerin ön rezervasyonları nedeniyle yer kalmadı. Bayram tatilinin bir kısmını Ege Bölgesi’nin güneyindeki turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Göcek gibi ilçelerde geçirecek olan yurtdışında yaşayan Türkler de ön rezervasyon yapınca adeta talep patladı.
VİZE SIKINTISI
Türkiye çıkışlı Yunanistan ve adalarına bilet satışı, konaklama, araç ve çeşitli rezervasyon işlemleri yapan Marmaris’teki bir turizm acentesinin sahibi Sinem Dursun, bayram tatili öncesinde Yunanistan’ın turistik adalarına kapasitenin üzerinde talep olduğunu söyledi. Dursun, “Turizm acentelerimize sürekli olarak Yunanistan’ın kapıda vize uygulaması tarihinin ne zaman netleşeceği soruları yöneltiliyor. Yunan adaları, Türk müşterilerin ön rezervasyonlarıyla dolu. Yunan hükümetinin kapıda vize tarihini bir an önce açıklaması gerekiyor. Eğer, kapıda vize tarihi bayram sonrası açıklanırsa birçok turizm acentesi başta olmak üzere Türkler mağdur olacak. Bu mağduriyetin telafisi çok zor olur. Hem Yunanistan ekonomisi için hem de rezervasyon yaptıran müşteriler için kayıp olur” dedi.
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