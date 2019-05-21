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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yunan adalarına bayram piyangosu

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Yunan adalarına bayram piyangosu

Ramazan Bayramı’nın haziranda gerçekleşecek olması turizm sektrörünü de canlandırdı.

Ramazan Bayramı nedeniyle bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarıyla bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından Muğla’nın turizm cenneti ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye’de rezervasyonlar şimdiden doldu. 9 günlük bayram tatili Yunan adalarına da yaradı. Yunanistan’ın dünyaca ünlü Rodos Adası başta olmak üzere Mikonos, Santorino, Midilli, Kos, Patmos, Simi, Paros, Tasos, Girit, Zakintos ve Skıhatos gibi turistik adalarında Türklerin ön rezervasyonları nedeniyle yer kalmadı. Bayram tatilinin bir kısmını Ege Bölgesi’nin güneyindeki turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Göcek gibi ilçelerde geçirecek olan yurtdışında yaşayan Türkler de ön rezervasyon yapınca adeta talep patladı.

VİZE SIKINTISI

Türkiye çıkışlı Yunanistan ve adalarına bilet satışı, konaklama, araç ve çeşitli rezervasyon işlemleri yapan Marmaris’teki bir turizm acentesinin sahibi Sinem Dursun, bayram tatili öncesinde Yunanistan’ın turistik adalarına kapasitenin üzerinde talep olduğunu söyledi. Dursun, “Turizm acentelerimize sürekli olarak Yunanistan’ın kapıda vize uygulaması tarihinin ne zaman netleşeceği soruları yöneltiliyor. Yunan adaları, Türk müşterilerin ön rezervasyonlarıyla dolu. Yunan hükümetinin kapıda vize tarihini bir an önce açıklaması gerekiyor. Eğer, kapıda vize tarihi bayram sonrası açıklanırsa birçok turizm acentesi başta olmak üzere Türkler mağdur olacak. Bu mağduriyetin telafisi çok zor olur. Hem Yunanistan ekonomisi için hem de rezervasyon yaptıran müşteriler için kayıp olur” dedi.

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