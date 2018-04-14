Yumurtada yeni dönem
YUMURTAYA ‘organik’ ya da ‘serbest gezen tavuk’ gibi yetiştirme metodunun damgalanması uygulaması pazartesi gününden itibaren başlayacak.
Yumurta etiketlerinde yer alan ‘organik yumurta’, ‘köy yumurtası’, ‘doğal yumurta’, ‘serbest gezen tavuk yumurtası’ gibi farklı ifadelerin hem tüketiciyi yanılttığı hem de üreticiler arasında haksız rekabete yol açtığı belirlendi.
Harekete geçen Bakanlık, 24 Kasım 2017’deki tebliğ değişikliğiyle ‘yetiştirme metodu kodu’nun işletme ve kümes numarasıyla birlikte yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu getirdi.
İşletmeler açısından tanınan geçiş süreci 16 Nisan’da dolacak.
Market raflarında yer alacak yumurtalarda yetiştirme metodu kodu yer alacak.
KODLARIN ANLAMLARI
Yumurta yetiştiriciliği 4 grup altında toplanırken, yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne belirlenen rakamlarla kodlanacak.
Buna göre, "0" kodu organik yetiştiricilik, "1" kodu free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik, "2" kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik, "3" kodu da kafesli yetiştiricilik için verilecek.
Örneğin, Ankara'da organik yumurta yetiştiriciliği yapan bir işletme için "0TR060000060000-01" damgası basılacak.
Pazartesi gününden itibaren, yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış "A sınıfı" yumurtalar toptan veya perakende olarak satışa sunulamayacak. Tüketicileri bilgilendirme adına yetiştirme metodu kodu, yumurtanın etiket bilgilerinde "0: Organik yetiştiricilik" şeklinde açıklanacak.
Uygulamanın başlamasıyla tüketiciler, aldıkları yumurtanın yetiştirme metodu hakkında çok açık bilgi sahibi olacak.
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