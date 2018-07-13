Yumurta üretimi Mayıs’ta yerinde saydı
Türkiye’de Mayıs ayında 1.6 milyar yumurta üretirken geçen aya oranla yüzde 0.1'lik artış gerçekleştirildi.
TÜRKİYE'DE tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında 1.6 milyar adet olarak gerçekleşirken bir önceki ay göre yüzde 0.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 arttı.
115 MİLYON TAVUK KESİLDİ
Mayıs ayında tavuk eti üretimi 200 bin ton olurken kesilen tavuk sayısı 115 milyon tonu buldu. Tavuk eti üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4.4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında arttı.
Kesilen tavuk sayısı ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.
CİVCİV ÜRETİMİNDE ARTIŞ
Etlik piliç civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta Mayıs ayında bir önceki aya oranla yüzde 2.6 artış gösterirken 144 bin adet oldu. Yumurtacı tavuk civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta adedi 17 bin, üretilen yumurtacı tavuk civcivi adedi ise 6 bin olarak gerçekleşti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle