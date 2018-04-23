Yumurta kodları nelerdir? İşte Yumurta etiketindeki numaraların anlamları
Yumurta üretimine getirilen yasal düzenleme ile artık organik yumurta kargaşası ortadan kalkacak. Uygulamaya alınan Yumurta kodları sayesinde, satın alınan yumurtaların köy yumurtası, organik yumurta, doğal yumurta gibi yanlış ifadelerle satışının da önüne geçilmiş olacak. Peki, etiket üzerinde yer alan yumurta kodları nelerdir? İşte, tüketiciyi yakından ilgilendiren o kodlar hakkında detaylı bilgiler
Etiket üzerinde yer alan yumurta kodları, tüketicilerin sorguladığı konuların başında geliyor. Organik yollarla üretilmeyen yumurtaları, organik adı altında satışa sunan firmaların önüne geçecek olan yumurta kodları, 16 Nisan Pazartesi günü itibariyle uygulamaya geçti. İşte, 0,1,2,3 yumurta kodunun anlamı ve detaylı bilgiler
YUMURTA KODLARI NELERDİR?
Yumurta yetiştiriciliği 4 grup altında toplanırken, yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne belirlenen rakamlarla kodlanacak.
Buna göre, "0" kodu organik yetiştiricilik, "1" kodu free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik, "2" kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik, "3" kodu da kafesli yetiştiricilik için verilecek.
Örneğin, Ankara'da organik yumurta yetiştiriciliği yapan bir işletme için "0TR060000060000-01" damgası basılacak.
Pazartesi gününden itibaren, yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış "A sınıfı" yumurtalar toptan veya perakende olarak satışa sunulamayacak. Tüketicileri bilgilendirme adına yetiştirme metodu kodu, yumurtanın etiket bilgilerinde "0: Organik yetiştiricilik" şeklinde açıklanacak.
Uygulamanın başlamasıyla tüketiciler, aldıkları yumurtanın yetiştirme metodu hakkında çok açık bilgi sahibi olacak.
UYGULAMA 16 NİSAN'DA BAŞLADI
Yumurta etiketlerinde yer alan ‘organik yumurta’, ‘köy yumurtası’, ‘doğal yumurta’, ‘serbest gezen tavuk yumurtası’ gibi farklı ifadelerin hem tüketiciyi yanılttığı hem de üreticiler arasında haksız rekabete yol açtığı belirlendi.
Harekete geçen Bakanlık, 24 Kasım 2017’deki tebliğ değişikliğiyle ‘yetiştirme metodu kodu’nun işletme ve kümes numarasıyla birlikte yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu getirdi.
İşletmeler açısından tanınan geçiş süreci 16 Nisan’da dolacak.
Market raflarında yer alacak yumurtalarda yetiştirme metodu kodu yer alacak.
YUMURTA ÜRETİCİLERİ MEMNUN
Yumurta kabuğuna, "organik", "gezen tavuk" gibi yetiştirme metodlarının kodlarıyla damgalanması uygulamasından memnun olan üreticiler, böylelikle tüketicilerin aldatılmasının önüne geçildiğini belirtti.
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, yetiştirme metodu kodunun işletme ve kümes numarasıyla yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu üreticiler olarak önceden talep ettiklerini söyledi.
Sungur, üreticilerin uygulamanın yürürlüğe girmesinden son derece memnun olduklarını aktararak, "Burada tüketicinin aldatılması söz konusuydu. Organik olmayan, kayıt dışı, nerede, kim tarafından üretildiği belli olmayan yumurtalar, pazar, bakkal ve marketlerde 'organik yumurta' ya da 'gezen tavuk yumurtası' adıyla tebliğe aykırı olarak yüksek fiyatlarla satılmaktaydı. Kod uygulamasıyla bunun önüne geçilmiş oldu. Herkes aldığı yumurtanın kabuğundaki kodlamaya bakacak ve gereksiz yere ücret ödememiş olacak." ifadelerini kullandı.
"KAYITLI İŞLETMELERDEKİ YUMURTALAR SAĞLIKLI"
Sosyal medyada bazı kişilerin yanlış bilgiler verdiğine işaret eden Sungur, "Bu kişiler, yetiştirme metodu kodlarından 0 ve 1'in sağlıklı, 2 ve 3'ün sağlıksız ve hormonlu olduğu gibi yanlış bilgiler yayıyorlar. Bundan endişe duyuyoruz. Gıda, Tarım ve ve Hayvancılık Bakanlığına kayıtlı işletmelerde üretilen yumurtlar, ister organik, ister serbest, ister kafeste, ister kümeste olsun, bunlar tamamen sağlıklıdır. Besleyici değeri aynıdır. Tüketicilerimiz bunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler." değerlendirmesinde bulundu.
Sungur, tüketicileri üreticisi belli olmayan yumurtaları almamaları konusunda uyararak, şüpheli durumda ALO 174 Gıda Hattı'ndan bilgi alınabileceğini anımsatttı.
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