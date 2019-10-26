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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun Kuburlu
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yükselen yıldız basketbol

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Yükselen yıldız basketbol

Türkiye Basketbol Ligi’nde bulunan 16 takımın 14’ünde isim sponsoru yer alıyor. Bu sponsorlardan biri de Uludağ İçecek. Bursaspor ile Frutti Extra markasını birleştiren şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Ömer Kızıl, “Basketbol yükselen bir yıldız. Yatırımlar artıyor. Biz de hem şehre hem de markaya katkı yapıyoruz” dedi.

BURSASPOR, Kasımpaşaspor, Mete Gazoz, Ultra Trailer koşusu, Bursa Filarmoni gibi birçok farklı alanda yaptığı sponsorluklarla öne çıkan Uludağ İçecek, bu alanda çıtayı yükseltti. Bu sponsorlukların hem Uludağ’a hem de farklı markalarına önemli bir katkı yaptığını anlatan Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Basketbolda Bursaspor çok önemli bir noktaya gelecek. Biz burada Frutti Extra markamızı Bursaspor ile birleştirdik. Basketbol yükselen yıldız. Bugün ligdeki 16 takımın 14’ünde isim sponsoru bulunuyor. Şirketler bu alana önemli bir yatırım yapıyor. EuroLeague de basketbolun izlenirliğini arttırıyor” dedi.

ULUSLARARASI SPONSORLUK

Sponsorlukların uzun soluklu olması gerektiğinin altını çizen Kızıl, şu bilgileri verdi: “Bursaspor’a 1985 yılından beri sponsoruz. Kulübün iyi günde de kötü günde de yanındaydık. Biz Bursa’dan çıkan ulusal bir markayız. Yaptığımız işlerle Bursa’ya değer katmak çok önemli. Bugün Bursaspor dışında Kasımpaşa kulübüne de sponsorluğumuz var. Yakın zamanda bir de uluslararası arenada sponsorluk yapma planımız var. 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya’da marka bilinirliğimiz yüzde 70 seviyesinde. Doğru zamanda doğru yerde olmak önemli.”

MANU BİLE KAPISINI ÇALDI

Sponsorlukların yurtdışında da takip edildiğini anlatan Kızıl, “Doğru sponsorluklar yabancı kulüplerin bile dikkatini çekiyor. Bir gün kapımızı Manchester United yetkilileri çaldı. Özel bir kutu hazırlamışlar. İçerisinde sponsorluklar ile ilgili bilgiler var. Bir de albüm hazırlanmış. Bu albümde futbolcular ellerinde Frutti’leri tutuyor. Kulübe sponsor olmamızı istiyorlar. İngilizler bu işi çok güzel pazarlıyor. Yerel sponsorlara büyük önem veriyorlar” dedi.

24 SAAT KOŞACAK

SON yaptıkları “Ultra Trail ve Ultra Koşucusu Özgür Tetik” sponsorluklarına da dikkat çeken Kızıl, “Ultra Trail patika koşusu çok fazla bilenen bir spor dalı değil. Uludağ Premium markamız yazın yapılan bu koşuya sponsor oldu. Şimdi de profesyonel koşu antrenörü ve Ultra Koşucusu Özgür Tetik’e sponsor olduk. Özgür Tetik, ‘24 Saat Koşu Performansı’ sergileyecek. Zorlu Center’da bugün saat 12.00’da koşmaya başlayacak” dedi.

Yükselen yıldız basketbol

SANATA DESTEK TURİZME DE KATKI YAPIYOR

ULUDAĞ Premium ile uzun süredir Bursa Filarmoni Derneği’ne destek verdiklerini anlatan Kızıl, “Sadece spora değil sanata da büyük katkı sağlıyoruz. Sanatsal etkinliklerin sayısı arttıkça şehre gelen turist sayısı da artıyor. Bursa’da orkestra izleyici sayısı hızla yükseldi. Uludağ İçecek olarak sosyal sorumluluk adına kültür-sanattan spora ve eğitime kadar pek çok konuda projeler gerçekleştiriyoruz. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın, Uludağ Premium yanında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Filarmoni Derneği klasik müziğin en büyük destekçileri.Her yıl binlerce müzikseverle buluşan orkestramızın faaliyetleri yakından izleniyor” dedi.

Yükselen yıldız basketbol

METE’DEN ÇOK UMUTLUYUZ

MİLLİ okçu Mete Gazoz’un sponsorluğunu üstlendiklerini de hatırlatan Kızıl, “2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Mete’nin altın madalya kazanacağına inancımız tam. 4 yıldır destek veriyoruz ve bu sponsorluk bizim için çok değerli. Kendisi için özel bir gazoz serisi de çıkardık. Ancak Milli Olimpiyat Komitesi buna karşı çıktı. Ürünlerde ‘Tokyo’, ‘Olimpiyat’ gibi ifadeleri kullanamayacağımız söylendi. Bu bizi biraz üzdü. Çünkü Mete gibi başarılı sporcuların arkasında güçlü markaların da olması gerekiyor” dedi.

 

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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