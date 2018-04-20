Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya ilişkilerinin geleceği
Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Antalya Zirvesi: “Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya İlişkilerinin Geleceği” Konferansı” 26 Nisan’da Antalya’da gerçekleşecek.
Uluslararası İşbirliği Platformu, (UİP) 2010’dan bu yana İstanbul’da düzenlediği, birçok ülkeden devlet başkanı, başbakan, bakanlar ve iş dünyası liderlerinin ağırlandığı Boğaziçi Zirvesi’ne ek olarak 26 Nisan’da Antalya Zirvesi düzenliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek “Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya İlişkilerinin Geleceği” konulu konferans, Türk-Rus toplumsal forumu faaliyetleri çerçevesinde 2019 için ilan edilen Türk-Rus İlişkileri Yılı’nın ilk ayağını oluşturmayı ve gelişen ve derinleşen Türk-Rus ilişkileri doğrultusunda bir 2019 programları için bir ajanda belirlemeyi hedefliyor.
Konferansın açılış konuşmaları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı T. Menderes Türel, Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Ahmet Berat Çonkar, Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Siyasetçi ve bilim adamı Sergey Baburin Nikolayeviç ve T.C Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılacak.
“Yükselen Avrasya’da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği” arama konferansında konuşmacı ve konular Siyasi ve Ekonomik olmak üzere 2 başlık altında toplanacak.
Türk – Rus Uluslararası İlişkilerinde Kazan/Kazan Olur mu?
Siyasi bölümde, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Strateji Departmanı Direktörü Hasan Basri Yalçın’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Avrasyacılık teorisi ile tanınan Rus Siyaset Bilimci Alexandr Dugin ana konuşmacı olarak bu bölümde yer alacak.
“Türk Rus Ticaretinde 2023 Hedefleri ve 2019 Ajandası Ne Olmalı?”
Ekonomi bölümünde alanında etkili, yaklaşık 25 üst düzey yönetici ve Rusya’dan gelen oligarkların katılacağı bir “arama” konferansı şeklinde gerçekleşecek.
Katılımcılar; Türk-Rus ilişkilerindeki mevcut durumu değerlendirerek sektörel bazdaki hedeflerini, çözüm önerilerini ve hangi sektörlerin öne çıkması gerektiğine dair görüşlerini paylaşacak.
Hedeflenen sektörler; altyapı, bankacılık, bilişim, eğitim, enerji, e-ticaret, hayvancılık, inşaat, otomotiv, savunma sanayi, tarım, tekstil, turizm ve ulaştırma.
“Türk –Rus Ekonomik İşbirliğini Artırabilecek Sektörler Öne Çıkacak”
Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, ‘Antalya Zirvesi: “Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya İlişkilerinin Geleceği” Konferansı’na ilişkin yorumlarda bulundu:
“Antalya’da yapacağımız zirvenin ana teması Türkiye’yle Rusya’nın ekonomik işbirliğini artırabilecek sektörlerin öne çıkmasını sağlayacak arama toplantısı yapmak. Bu doğrultuda Alexandr Dugin gibi Avrasyacı fikrini savunan, önde gelen düşünce adamları, Babürin gibi siyasetçiler ve oligarkların konuşmacı olarak katılımı, ayrıca Rusya ve Azerbaycan’dan toplamda 50’ye yakın Rus ve Azeri iş insanları ve basın katılımını çok önemsiyorum. Bu toplantının başarısının ülkemize yatırım fırsatları için önemli olduğunu düşünmekteyim.”
“Ticari Hacmin 2023’te 100 Milyar Dolar Seviyesine Çıkarılması Hedefine Ulaşmak İçin Çalışmalar Yapılacak”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı T. Menderes Türel, düzenlenecek “arama” konferansının önemine dikkat çekti:
“UİP Antalya Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin'in inisiyatifi ile oluşturulan Türk-Rus Toplumsal Forumuna paralel bir ekonomik etkinlik olarak düşünüldü. Geçen Kasım Ayında Moskova’da Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelerde, halen 22 milyar dolar seviyesindeki ticari hacmin 2023 yılında 100 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedeflenmiştir. Bu zirvede, aynı zamanda yapılacak arama toplantısı ile bu hedefe ulaşmak için yol haritasının da belirlenmesine çalışılacaktır.
Bu vesileyle Antalya’ya gelecek Rus işadamlarına öncelikle Antalya’da fakat tüm Türkiye genelinde özellikle turizm, ticaret ve sanayi alanındaki yatırım fırsatlarını ve Türk işadamları ile ortaklık kurma olanaklarını tanıtabileceğiz. Ayrıca bu zirveyi her yılın Mart-Nisan aylarında gerçekleşecek geleneksel ve sürekli hale getirebiliriz.
Antalya ölçeğinde bakacak olursak da kentimizde on binlerce yerleşik Rus vatandaşı yaşıyor. Her yıl milyonlarca Rus misafirimiz de tatil için Antalya’yı tercih ediyor. Son birkaç yıldır iki ülke arasında siyaseten yaşanan bazı sorunlar nedeniyle turizm de etkilendi ancak bu yıl Rus turist sayısında büyük bir artış bekliyoruz. “
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