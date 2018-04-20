Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya ilişkilerinin geleceği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya ilişkilerinin geleceği
GeriEkonomi Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya ilişkilerinin geleceği
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
20.04.2018 - 20:07, Son Güncelleme:

Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya ilişkilerinin geleceği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya ilişkilerinin geleceği

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Antalya Zirvesi: “Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya İlişkilerinin Geleceği” Konferansı” 26 Nisan’da Antalya’da gerçekleşecek.

Uluslararası İşbirliği Platformu, (UİP) 2010’dan bu yana İstanbul’da düzenlediği, birçok ülkeden devlet başkanı, başbakan, bakanlar ve iş dünyası liderlerinin ağırlandığı Boğaziçi Zirvesi’ne ek olarak 26 Nisan’da Antalya Zirvesi düzenliyor.

 Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek “Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya İlişkilerinin Geleceği” konulu konferans, Türk-Rus toplumsal forumu faaliyetleri çerçevesinde 2019 için ilan edilen Türk-Rus İlişkileri Yılı’nın ilk ayağını oluşturmayı ve gelişen ve derinleşen Türk-Rus ilişkileri doğrultusunda bir 2019 programları için bir ajanda belirlemeyi hedefliyor.

 Konferansın açılış konuşmaları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı T. Menderes Türel, Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Ahmet Berat Çonkar, Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Siyasetçi ve bilim adamı Sergey Baburin Nikolayeviç ve T.C Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılacak.

“Yükselen Avrasya’da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği” arama konferansında konuşmacı ve konular Siyasi ve Ekonomik olmak üzere 2 başlık altında toplanacak.

Türk – Rus Uluslararası İlişkilerinde Kazan/Kazan Olur mu?

Siyasi bölümde, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Strateji Departmanı Direktörü Hasan Basri Yalçın’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Avrasyacılık teorisi ile tanınan Rus Siyaset Bilimci Alexandr Dugin ana konuşmacı olarak bu bölümde yer alacak. 

“Türk Rus Ticaretinde 2023 Hedefleri ve 2019 Ajandası Ne Olmalı?”

Ekonomi bölümünde alanında etkili, yaklaşık 25 üst düzey yönetici ve Rusya’dan gelen oligarkların katılacağı bir “arama” konferansı şeklinde gerçekleşecek.

Katılımcılar; Türk-Rus ilişkilerindeki mevcut durumu değerlendirerek sektörel bazdaki hedeflerini, çözüm önerilerini ve hangi sektörlerin öne çıkması gerektiğine dair görüşlerini paylaşacak.

Hedeflenen sektörler; altyapı, bankacılık, bilişim, eğitim, enerji, e-ticaret, hayvancılık, inşaat, otomotiv, savunma sanayi, tarım, tekstil, turizm ve ulaştırma.

 “Türk –Rus Ekonomik İşbirliğini Artırabilecek Sektörler Öne Çıkacak”

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, ‘Antalya Zirvesi: “Yükselen Avrasya’da Türkiye- Rusya İlişkilerinin Geleceği” Konferansı’na ilişkin yorumlarda bulundu:

“Antalya’da yapacağımız zirvenin ana teması Türkiye’yle Rusya’nın ekonomik işbirliğini artırabilecek sektörlerin öne çıkmasını sağlayacak arama toplantısı yapmak. Bu doğrultuda Alexandr Dugin gibi Avrasyacı fikrini savunan, önde gelen düşünce adamları, Babürin gibi siyasetçiler ve oligarkların konuşmacı olarak katılımı, ayrıca Rusya ve Azerbaycan’dan toplamda 50’ye yakın Rus ve Azeri iş insanları ve basın katılımını çok önemsiyorum. Bu toplantının başarısının ülkemize yatırım fırsatları için önemli olduğunu düşünmekteyim.”

“Ticari Hacmin 2023’te 100 Milyar Dolar Seviyesine Çıkarılması Hedefine Ulaşmak İçin Çalışmalar Yapılacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı T. Menderes Türel, düzenlenecek “arama” konferansının önemine dikkat çekti:

UİP Antalya Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin'in inisiyatifi ile oluşturulan Türk-Rus Toplumsal Forumuna paralel bir ekonomik etkinlik olarak düşünüldü. Geçen Kasım Ayında Moskova’da Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelerde, halen 22 milyar dolar seviyesindeki ticari hacmin 2023 yılında 100 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedeflenmiştir. Bu zirvede, aynı zamanda yapılacak arama toplantısı ile bu hedefe ulaşmak için yol haritasının da belirlenmesine çalışılacaktır. 

Bu vesileyle Antalya’ya gelecek Rus işadamlarına öncelikle Antalya’da fakat tüm Türkiye genelinde özellikle turizm, ticaret ve sanayi alanındaki yatırım fırsatlarını ve Türk işadamları ile ortaklık kurma olanaklarını tanıtabileceğiz. Ayrıca bu zirveyi her yılın Mart-Nisan aylarında gerçekleşecek geleneksel ve sürekli hale getirebiliriz. 

Antalya ölçeğinde bakacak olursak da kentimizde on binlerce yerleşik Rus vatandaşı yaşıyor. Her yıl milyonlarca Rus misafirimiz de tatil için Antalya’yı tercih ediyor. Son birkaç yıldır iki ülke arasında siyaseten yaşanan bazı sorunlar nedeniyle turizm de etkilendi ancak bu yıl Rus turist sayısında büyük bir artış bekliyoruz. “

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

SPONSORLU

Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

IMF'den erken seçime ilk yorum

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı