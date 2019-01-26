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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
26.01.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Yüksekova’da üretiyorlar, İran ve Irak’a ihraç ediyorlar

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Yüksekova’da üretiyorlar, İran ve Irak’a ihraç ediyorlar

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde oluşan güven ortamı ile birlikte açılan plastik fabrikasından, İran ve Irak’a 11 TIR ürün ihraç edildi. ’Kentin tek plastik fabrikası’ özelliğini de taşıyan iş yerinde 25 kişi istihdam edilirken, gelen yoğun talebe yetişebilmek için bu sayının 50’ye çıkarılması hedefleniyor.

Sürekli terör olayları ile anılan Yüksekova’da son yıllarda oluşan güven ve huzur ortamı, yatırımcıları da harekete geçirdi. İlçedeki Yeni Mahalle’de girişimci Salih Akdoğan tarafından 2 bin 500 metrekare alan üzerine, 680 metrekare kapalı alanı bulunan plastik fabrikası açıldı. Yaklaşık 6 öy önce kurulan fabrikadan İran ve Irak’a ürün ihraç ediliyor. Hakkari’nin tek plastik fabrikası olma özelliğini taşıyan iş yerinde yürüteç, çocuk mama sandalyesi, çocuk bisikleti, mutfak gereçleri, çekmeceli dolap, leğen, çöp kovası, su ısıtıcısı ve cezve üretiliyor. Talebe yetişmekte güçlük çektiklerini belirten fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akdoğan, İran ve Irak’a şu ana kadar 11 TIR ürün ihraç ettiklerini söyledi.

Yüksekova’da üretiyorlar, İran ve Irak’a ihraç ediyorlar

’OLUMSUZ ALGILARI ORTADAN KALDIRDIK’

Yıllardır güvenlik gerekçesiyle Yüksekova’da ve bölgede fabrika kurulamayacağı yönündeki olumsuz algıları ortadan kaldırdıklarını belirten Akdoğan, "Biz de bu tabuları rahat bir şekilde kırabileceğimize, ürünlerimizi kendi memleketimizde yapabileceğimize inandık. Bu doğrultuda yol alabileceğimize inandıktan sonra proje aşamasından geçip, fabrikayı kurmaya niyetlendik. Bölgenin kalkınması, istihdam sorunu ve bölgenin ihtiyacını gidermek için böyle bir fabrika kurduk. Şu anda bölgenin tek plastik fabrikasıyız ve 6 aydır imalatımız devam ediyor. Her şey güzel gidiyor" dedi.

Yüksekova’da üretiyorlar, İran ve Irak’a ihraç ediyorlar

’YOĞUN TALEP VAR’

Salih Akdoğan, fabrikada ilk etapta 25 kişi ile üretime başladıklarını fakat bu sayının artacağını söyledi. Akdoğan, "Yoğun bir talep var. Bu talepleri yetiştirmek için zorlanıyoruz. İleriki günlerde çift vardiyalı çalışacağız. Bu istihdamı 50 kişiye çıkartmayı düşünüyoruz. Bölgede çok rahat imalatımızı yapıyoruz. İran’ın talepleri doğrultusunda plastik kettle ve cezve yapıyoruz. Şu ana kadar İran’a yaklaşık 5 TIR ihracaat yaptık. Irak’a ise 6 TIR plastik çekmeceli dolap ve çöp kovaları ihracat ettik. Sık sık talepler alıyoruz. Nasıl yetiştireceğimizi biz de bilemiyoruz. Ülkemizi ve memleketimizi daha iyi temsil etmek, ülke ekonomisine ve yerelde de memleketimize ekonomik katkıda bulunmak için böyle bir girişime kalkıştık" diye konuştu.

Yüksekova’da üretiyorlar, İran ve Irak’a ihraç ediyorlar

İŞ İNSANLARINA ÇAĞRI

İş insanlarına çağrıda bulunan Salih Akdoğan, Yüksekova’da güven ve huzur ortamının oluştuğunu belirterek, "6’ncı teşvik bölgesindeyiz. Burada devletin sağladığı destekler var. Biz bu fabrikayı kurarak, 6 ayda gayet rahat bir şekilde bu memlekette yatırım yapılabileceğini kanıtladık. Yüksekova coğrafi konum olarak buna çok müsait bir ilçe. Yüksekova’nın 2 ülkeye sınırı bulunuyor. Bu da ihracaat yapmak için oldukça uygun bir ortamdır. İş adamlarına çağrıda bulunuyorum. Gelsinler ve yeni bir sahada fabrika kurup, bölgenin gelişmesine, istihdamına katkı sunsunlar" ifadelerini kullandı.

 

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