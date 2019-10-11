Yüksek komisyon yabancıyı kaçırıyor

Türk gayrimenkul pazarına yabancı ilgisi katlanarak artıyor. Yabancıya konut satışı 2018’de önceki yıla göre yüzde 78.30 artarak 22 bin 234’ten 39 bin 663’e yükseldi. Bu yılın ilk 8 ayında ise yabancılara satılan konut sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 27 bin 748’e ulaştı. Türkiye’den vatandaşlık kazanma hakkının 1 milyar dolardan 250 bin dolara çekilmesi de yabancı ilgisinin artmasında önemli rol oynadı. Yabancıya satış iç pazardaki daralma nedeniyle son dönemde daha önemli hale geldi. Ancak sektör temsilcilerine göre bu alanda bir düzenleme şart. Türkiye’de iç pazarda kimlerin emlak satışı yapabileceği ve ne kadar komisyon alacağı yasal düzenlemelerle belirleniyor. Son düzenlemeye göre yerliye satışta yüzde 2 alıcı yüzde 2 satıcından olmak üzere bir emlakçı en çok yüzde 4 komisyon alıyor. Yabancıya satışta ise bir standart yok. İsteyen kişi bu işe giriyor ve istediği oranda komisyon talep ediyor.

Yabancıya satış konusunda kurumsal gayrimenkul firmalarına danışmanlık veren Temeltaş Proje Geliştirme şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş, yabancıya satış için yüzde 10-15 komisyonların istendiğini söyledi. Temeltaş, komisyonların yanında yerli alıcının iskonto payını da dikkate aldığımızda aynı evi yabancının yüzde 30’ları aşan oranda daha pahalıya aldığını dile getirdi. Kurumsal acenteler kadar olmayanların da Türkiye’de iş yaptığını belirten Temeltaş, “Son dönemde bu iş acentelerin de kontrolünden çıktı. Öyle ki başka iş kollarından aracılığa soyunan var. Garson, şoför, resepsiyon çalışanı yabancı müşteri getiriyor. 1 saat önce tanıştığı yabancı üzerinden dakikalar içinde 100 bin lira kazanıyor. Üstelik bunlar faturasız işlemler. ‘Yüzde 10-15 komisyon vermezsen alır müşteriyi giderim, firmanı da kötülerim’ diyor. Firmalar da satışlar bu kadar durgunken buna hayır diyemiyor. Ama son dönemde yabancı bu fiyat farkını anladı ve güvenlerini kaybediyorlar” dedi. Kamunun bu alanda bir düzenleme yapmasının büyük önem taşıdığını belirten Temeltaş, aksi halde hem alıcının hem satıcını hem de gayrimenkul pazarının zarar göreceğine dikkat çekti.

DERNEK KURULACAK

Yabancılara gayrimenkul satan Nevita International’ın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal yabancıya satış konusunda bir çatı örgüte ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye’nin hem fiyat avantajı hem de vatandaşlık imkanıyla rakiplerinden bir adım önde olduğunu belirten Akbal, “Yabancıya satış için makro bir plan belirlenmeli. Maalesef şuan bu aladan standartlar belli değil. İsteyen herkes istediği komisyonla bu işi yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile dernekleşme sürecini görüşüyoruz. Bir tüzük hazırlığımız da var” dedi. Kurulacak dernekle aracı kişi ve kurumlara eğitim ve sertifika verileceğini belirten Akbal, yabancı mağduriyetlerinin de önüne geçileceğini ifade etti. Akbal, dünya örneklerinde yabancıya satış komisyonun yüzde 5-7 düzeyinde olduğunu, Türkiye’de ise yüzde 10-15 olduğunu da ekledi.

ZENGİN DEĞİL ORTA GELİRLİ ALIYOR



AHMET Temeltaş, 4-5 yıl önce Türkiye’ye ilgi gösteren zengin Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan vatandaşlarının kaybedildiğini söyledi. “Bu vatandaşlara hiç bitmeyecek projelerden konut satıldı. Sadece Esenyurt’ta 5 bin yabancı mağdur oldu” diyen Temeltaş, son dönemde İran, Irak, Pakistan, Afganistan ve Yemen ilgisinin olduğunu kaydetti. 1 haftada 600 Pakistanlı’nın form doldurarak kendilerine başvurduğunu belirten Temeltaş, “Geçmişte ortalama alım 250 bin dolardı, bugün 50-100 bin dolar. Geçmişteki iyi gelir grubu yerini orta gelirliye bıraktı” dedi. Irak vatandaşlarının Türkiye’ye en fazla ilgili gösteren millet olduğunu söyleyen Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise “Iraklılar yılın ilk 8 ayında Türkiye’den 5 bine yakın konut aldı. Onu 3 bin 135 konut ile İranlılar ve 1.691 konut ile Ruslar takip ediyor” dedi. Verilerde dikkat çeken bir konunun da Yemenlilerin Türkiye’de aldığı gayrimenkul sayısındaki artış olduğunu belirten Taş şunları kaydetti: “Yemen’de ciddi bir iç karışıklık mevcut. Yüz binlerce kişinin son yıllarda ülkelerini, evlerini terk etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bu durum aslında Türkiye’de yabancıya konut satış istatistiklerine de yansımış durumda. Türkiye tarihinde ilk kez Yemen, yabancıya en fazla konut satılan ülkeler listesinde ilk 10’a girdi.”