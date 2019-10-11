Yüksek komisyon yabancıyı kaçırıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYüksek komisyon yabancıyı kaçırıyor
GeriEkonomi Yüksek komisyon yabancıyı kaçırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yüksek komisyon yabancıyı kaçırıyor

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Yüksek komisyon yabancıyı kaçırıyor

Yabancının Türkiye’den konut almasına aracılık eden acente ya da kişiler yüksek komisyon isteyince yerli-yabancı fiyat dengesi bozuldu. Garsondan şoföre farklı meslekten kişilerin aracılığa soyunduğunu belirten sektör temsilcileri “Aynı evi yabancı yüzde 30 pahalıya alıyor, bunu fark ettiklerinde Türkiye’ye güvenleri kalmıyor” diyor.

Türk gayrimenkul pazarına yabancı ilgisi katlanarak artıyor. Yabancıya konut satışı 2018’de önceki yıla göre yüzde 78.30 artarak 22 bin 234’ten 39 bin 663’e yükseldi. Bu yılın ilk 8 ayında ise yabancılara satılan konut sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 27 bin 748’e ulaştı. Türkiye’den vatandaşlık kazanma hakkının 1 milyar dolardan 250 bin dolara çekilmesi de yabancı ilgisinin artmasında önemli rol oynadı. Yabancıya satış iç pazardaki daralma nedeniyle son dönemde daha önemli hale geldi. Ancak sektör temsilcilerine göre bu alanda bir düzenleme şart. Türkiye’de iç pazarda kimlerin emlak satışı yapabileceği ve ne kadar komisyon alacağı yasal düzenlemelerle belirleniyor. Son düzenlemeye göre yerliye satışta yüzde 2 alıcı yüzde 2 satıcından olmak üzere bir emlakçı en çok yüzde 4 komisyon alıyor. Yabancıya satışta ise bir standart yok. İsteyen kişi bu işe giriyor ve istediği oranda komisyon talep ediyor.

Yüksek komisyon yabancıyı kaçırıyor

Yabancıya satış konusunda kurumsal gayrimenkul firmalarına danışmanlık veren Temeltaş Proje Geliştirme şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş, yabancıya satış için yüzde 10-15 komisyonların istendiğini söyledi. Temeltaş, komisyonların yanında yerli alıcının iskonto payını da dikkate aldığımızda aynı evi yabancının yüzde 30’ları aşan oranda daha pahalıya aldığını dile getirdi. Kurumsal acenteler kadar olmayanların da Türkiye’de iş yaptığını belirten Temeltaş, “Son dönemde bu iş acentelerin de kontrolünden çıktı. Öyle ki başka iş kollarından aracılığa soyunan var. Garson, şoför, resepsiyon çalışanı yabancı müşteri getiriyor. 1 saat önce tanıştığı yabancı üzerinden dakikalar içinde 100 bin lira kazanıyor. Üstelik bunlar faturasız işlemler. ‘Yüzde 10-15 komisyon vermezsen alır müşteriyi giderim, firmanı da kötülerim’ diyor. Firmalar da satışlar bu kadar durgunken buna hayır diyemiyor. Ama son dönemde yabancı bu fiyat farkını anladı ve güvenlerini kaybediyorlar” dedi. Kamunun bu alanda bir düzenleme yapmasının büyük önem taşıdığını belirten Temeltaş, aksi halde hem alıcının hem satıcını hem de gayrimenkul pazarının zarar göreceğine dikkat çekti.

DERNEK KURULACAK

Yabancılara gayrimenkul satan Nevita International’ın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal yabancıya satış konusunda bir çatı örgüte ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye’nin hem fiyat avantajı hem de vatandaşlık imkanıyla rakiplerinden bir adım önde olduğunu belirten Akbal, “Yabancıya satış için makro bir plan belirlenmeli. Maalesef şuan bu aladan standartlar belli değil. İsteyen herkes istediği komisyonla bu işi yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile dernekleşme sürecini görüşüyoruz. Bir tüzük hazırlığımız da var” dedi. Kurulacak dernekle aracı kişi ve kurumlara eğitim ve sertifika verileceğini belirten Akbal, yabancı mağduriyetlerinin de önüne geçileceğini ifade etti. Akbal, dünya örneklerinde yabancıya satış komisyonun yüzde 5-7 düzeyinde olduğunu, Türkiye’de ise yüzde 10-15 olduğunu da ekledi. 

Yüksek komisyon yabancıyı kaçırıyor

ZENGİN DEĞİL ORTA GELİRLİ ALIYOR

AHMET Temeltaş, 4-5 yıl önce Türkiye’ye ilgi gösteren zengin Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan vatandaşlarının kaybedildiğini söyledi. “Bu vatandaşlara hiç bitmeyecek projelerden konut satıldı. Sadece Esenyurt’ta 5 bin yabancı mağdur oldu” diyen Temeltaş, son dönemde İran, Irak, Pakistan, Afganistan ve Yemen ilgisinin olduğunu kaydetti. 1 haftada 600 Pakistanlı’nın form doldurarak kendilerine başvurduğunu belirten Temeltaş, “Geçmişte ortalama alım 250 bin dolardı, bugün 50-100 bin dolar. Geçmişteki iyi gelir grubu yerini orta gelirliye bıraktı” dedi. Irak vatandaşlarının Türkiye’ye en fazla ilgili gösteren millet olduğunu söyleyen Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise “Iraklılar yılın ilk 8 ayında Türkiye’den 5 bine yakın konut aldı. Onu 3 bin 135 konut ile İranlılar ve 1.691 konut ile Ruslar takip ediyor” dedi. Verilerde dikkat çeken bir konunun da Yemenlilerin Türkiye’de aldığı gayrimenkul sayısındaki artış olduğunu belirten Taş şunları kaydetti: “Yemen’de ciddi bir iç karışıklık mevcut. Yüz binlerce kişinin son yıllarda ülkelerini, evlerini terk etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bu durum aslında Türkiye’de yabancıya konut satış istatistiklerine de yansımış durumda. Türkiye tarihinde ilk kez Yemen, yabancıya en fazla konut satılan ülkeler listesinde ilk 10’a girdi.”

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
SPK, Özderici GYO'ya hem ceza kesti hem de şart koştu!
Son dakika... Merkez Bankası'ndan faiz adımı
Bakan Albayrak ekonomideki hedefleri paylaştı
Bakan Pakdemirli'den öğrencilerin fidan kampanyasına destek