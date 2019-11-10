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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray Görgülü
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yüksek Hızlı Tren'de ekspres dönemi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Yüksek Hızlı Tren'de ekspres dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılında yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını işletmeye almaya hazırlanırken, verimliliği artırmak için de YHT güzergâhlarında ekspres seferlere başlayacak.

Bakanlık, yeni bir işletme modeli hazırlayacak ve bu kapsamda YHT güzergahlarında büyük şehirler arasında ekspres seferler düzenlenecek. YHT hat uzunluğu da 2020 yılı içerisinde 1213 kilometreden 2 bin 269 kilometreye çıkartılacak. Bu kapsamda Ankara-Sivas YHT hattı 2020 yılı içerisinde işletmeye alınan hatlardan birisi olacak. Demiryollarında modernizasyon ve altyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilecek, mevcut hatlarda 2 bin 657 kilometrelik elektrik ve 2 bin 654 kilometrelik sinyal yatırımı gerçekleştirilecek.

İMALAT SANAYİSİNE DESTEK

2020 içerisinde yeni demiryolu hatları da tamamlanarak, hizmete alınacak. Bu doğrultuda Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi, imalat sanayisine hizmet edecek şekilde tamamlanarak bölgedeki ihracat imkânları artırılacak ve ulaştırma maliyetleri azaltılacak. Konya-Gaziantep demiryolu hattı, tamamlanarak imalat sanayisi sektörlerinin Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına erişimi kolaylaştırılacak. Konya-Karaman demiryolu projesinde de sinyalizasyon işleri tamamlanarak yük ve yolcu taşımacılığına başlanacak. Adana-Mersin 3. ve 4. hat yapımı, 1. ve 2. hat rehabilitasyonu, Çukurova Havalimanı bağlantısı projesinde yapım çalışmalarına başlanacak. Öte yandan Habur Sınır Kapısı’na lojistik hizmet sağlayacak Gaziantep-Habur demiryolu projesine başlanacak. Bu kapsamda Gaziantep-Mardin demiryolu projesinin etüt-proje çalışmaları tamamlanacak. Torbalı-Alsancak Limanı demiryolu projesinin kesin proje çalışmaları da bitirilecek projeler arasında. Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı demiryolunun kesin projesi de tamamlanarak yapım ihalesine çıkılacak.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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