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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.03.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Yüksek fiyat limon üreticisini muza yöneltti

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Yüksek fiyat limon üreticisini muza yöneltti

Türkiye'nin limon üretiminin yarısından fazlasının karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesinde, son yıllarda limon fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve muzun daha yüksek gelir sağlaması nedeniyle bazı üreticiler limon bahçelerini söküp yerine muz seraları kurdu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdemli ilçesinin "limonun başkenti" olduğunu söyledi. 
İlçenin limon üretimi ve ihracında büyük rol üstlendiğini dile getiren Şahin, Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'e yakınının Erdemli'den karşılandığını bildirdi. 

Şahin, son yıllarda ise ilçedeki bazı çiftçilerin muzun daha iyi para etmesi nedeniyle üretimde tercih değişikliği yaptığını belirterek, "İyi para etmesinden dolayı çiftçilerimiz muza yöneliyor. Çiftçilerimiz limon bahçelerini söküp yerine muz seraları yapıyor. İlçemizde bin 500 dönüm civarında muz serası mevcut. Rekolte de dönüm başı yaklaşık 8 ton civarında." dedi. 

Şahin, adını yetiştirdiği üründen alan Limonlu Mahallesi'nde de bahçelerin sökülüp muz seralarına dönüştürüldüğünü aktardı. 
İlçede yetiştirilen muzun çok kaliteli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: 

"İthal muzlara göre çok daha iyi. Biz limonun yanında alternatif olarak muz, avokado gibi ürünlerin de yetiştirilmesini öneriyoruz. Erdemli'de şu anda en revaçta olan ürün muz. Limonun fiyatının her yıl aynı olmamasından dolayı çiftçilerimizin bu ürüne yönelişleri var. Muz dalında 4-4,5 lira civarında alıcı buluyor ancak pazarda 7 liraya satılıyor." 

Şahin, ilçede üretilen muzun piyasada "Lamas muzu" veya "Erdemli muzu" adıyla satıldığını da sözlerine ekledi. 

 "LİMONUN MERKEZİ MUZUN MERKEZİ OLDU" 

Muz üreticisi Ercan Aktan da Erdemli'de limona alternatif olarak muz serası kurduklarını söyledi. 
Üreticilerin limon bahçelerinin yerine muz seralarına yöneldiğini anlatan Aktan, "Domates, limon bugünlerde çok ucuza gidiyor. 'Anamur muzunu burada da yetiştiririz.' dedik ve başarılı olduk.

Dönüm başı 8 ton muz üretimimiz var. Dönümde ortalama 15-20 bin lira getirisi var. Muzdan çok memnunuz ve üretim her geçen gün artıyor." dedi. 

Mesut Bali de uzun yıllar boyunca muz yetiştirdiğini, birkaç yıl önce de Erdemli'de muz serası kurduğunu belirtti. 
Muz üretiminin Limonlu Mahallesi'nde ağırlık kazandığını dile getiren Bali, "Şu an üretimimiz çok iyi ve her geçen gün artıyor. Limonun merkezi muzun merkezi oldu. Lamas limonuydu şimdi Lamas muzu diyoruz. Biz kaliteyi yakaladık. Fiyatlarımız şu an kilogramı dalında 4-4,5 lira arasında değişiyor." diye konuştu. 

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