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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

"Yuandaki devalüasyon Avrupa'ya yarıyor"

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"Yuandaki devalüasyon Avrupa'ya yarıyor"

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından "Ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuanın yüzde 10 devalüe edilmesinin Almanya hariç Avrupa ekonomisine 1,94 milyar avroluk bir ek katkısı olacak. Bunun yüzde 20 olması halinde rakam, 2,82 milyar avroya kadar çıkabilir" açıklamasına yer verildi.

Almanya'da bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuanın yüzde 10 devalüe edilmesinin Almanya hariç Avrupa ekonomisine 1,94 milyar avroluk bir ek katkısı olacağını, bunun yüzde 20 olması halinde rakamın 2,82 milyar avroya kadar çıkabileceğini duyurdu.

Ifo, ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuandaki devalüasyonun ticari etkilerine ilişkin bir araştırma raporu yayımladı.
Ticaret savaşlarında Çin'in para biriminin devalüe edilmesinin, Almanya, Avrupa ve dünyanın geri kalanı için daha fazla refah sağlayacağı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Bu devalüasyonun sonucu Çin için olumsuz oldu. Ticaret savaşları ve yüzde 10'luk bir devalüasyon göz önüne alındığında ülke, 29,27 milyar avro kaybedebilir. Yüzde 20'lik bir devalüasyon, bunu 33,79 milyar avroya çıkarabilir. Ifo'nun ticaret model hesaplamasına göre, yuanın yüzde 10 değer kaybetmesinde Almanya 413 milyon avroluk reel gelir ederken, bu değer kaybının yüzde 20 olması durumda Almanya'nın kazancı 500 milyon avroya yükselebilir."

Yuanın 2018'in ilkbaharından bu yana ABD dolarına karşı yüzde 13 değer kaybettiği aktarılan raporda, "Ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuanın yüzde 10 devalüe edilmesinin Almanya hariç Avrupa ekonomisine 1,94 milyar avroluk bir ek katkısı olacak. Bunun yüzde 20 olması halinde rakam, 2,82 milyar avroya kadar çıkabilir." denildi.

Raporda, yuandaki yüzde 10'luk devalüasyonda ABD hariç dünyanın geri kalanının kazancının 5,68 milyar avro, yüzde 20'luk devalüasyonda ise 6,51 milyar avroya yükseleceği bildirildi. ABD ekonomisinin ticaret savaşlarında Çin'e karşı kaybının yuanın dolara karşı değer kaybetmesiyle azalacağı vurgulanan raporda, yuandaki yüzde 10'luk devalüasyonla ABD'nin 397 milyon avroluk kayıp yaşayacağı, bunun yüzde 20 olması halinde ise 476 milyon avroluk kazanç sağlayacağı kaydedildi. 

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