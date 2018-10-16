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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.10.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Yozgat’tan Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine balık ihracatı

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Yozgat’tan Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ve Bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı’nda balıkçılar tarafından avlanan sazan, alabalık ve gümüş balığı birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin sofralarını süslüyor.

YOZGAT’ın Çekerek ilçesine sulama amaçlı kurulan Süreyyabey Barajı, bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca gümüş, sazan, çay ve alabalık üreterek Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat’ta yıllık 2 bin ila 4 bin ton arasında üretilen balıklar başta İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler olmak üzere Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerinin sofralarında yer buluyor.

Geçimini balıkçılık ile sağlayan Mustafa Şahan, yaptığı açıklamada, “Çekerek Barajı’nda balıkçılıkla uğraşıyorum. Sazan balığı, ırmak balığı ve sezonuna göre gümüş balığı tutuyoruz. Bunların hepsi yurt dışına ihraç oluyor, geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Yozgat’ın denize kıyısı yok ama her sezon balık çıkartıyoruz. Bozkırın ortasında Avrupa’ya balık ihraç edebiliyoruz. 20’ye yakın teknemiz var 40-50 kişi balığa çıkıyor ve herkes buradan nasibini alıyor” dedi.

Yozgat’tan Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine balık ihracatı

İlçelerinden yurt dışına balık ihraç ettiklerini anlatan Bayram Şahan isimli balıkçı ise, “Geçimimizi burada balıkçılıkla sağlıyoruz. Barajda genelde sazan, gümüş balığı, çaycı, alabalık avlıyoruz. Geçimimizi yaz kış buradan sağlıyoruz. Denizimiz yok ama balığımız da çok. Bu gurur verici bir olay Çekerek gibi bir ilçeden yurt dışına balık ihraç etmek çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu. Ayhan Şimşek isimli balıkçı da şu ifadelere yer verdi:

“Balıkçılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Barajımızda sazan, alabalık, gümüş balığı var. Onları tutuyoruz. Türkiye’de balık kültürü yok balık yiyen çok yok. Onun için bunları ihraç ediyoruz. Gümüş balığı daha çok Almanya, İngiltere ve Fransa’ya gidiyor. Alabalık ve sazan balığı ise Arap ülkelerine gidiyor. İran, ırak ve Suriye’ye gönderiyoruz.”

Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu ise barajlarında tuttukları balıkları sazan ve alabalıkları Irak, İran ve Suriye’ye, gümüş balığını ise İtalya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Uslu, “Bozkırın ortasındayız ama Yozgat’ta bizim de bir denizimiz var. Balığımız var. Burası bir derya buradan sebepleniyoruz” dedi.

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