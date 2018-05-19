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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.05.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Yozgat'ta üretiliyor! Avrupa'da yok satıyor

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Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı’nda avlanan gümüş balığı, Türkiye’de rağbet görmeyince yaklaşık 400 ton balık dondurulup paketlendikten sonra Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildi.

Çekerek Süreyyabey Barajı'nda balıkçılık bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca gümüş balığı ve alabalık üreterek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat’ta üretilen gümüş balığı, Avrupa ülkelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Türkiye’de vatandaşların çok fazla ilgi göstermediği gümüş balığı, Sarıkaya’da kurulan bir tesiste dondurulup paketlenerek Avrupa’ya kilosu 1,5 euroya satılıyor. Avrupalılar gümüş balığını yağda patates kızartması gibi kızartıp tüketiyor.

Yozgatta üretiliyor Avrupada yok satıyor

Gölet ve barajlardan getirilen tonlarca gümüş balığını 20 çalışanla işleyerek ihracata hazır hale getirdiklerini söyleyen fabrika çalışanı Gülbahar Kaymaz, “Burada balıkları işliyoruz, yurt dışına poşetleyip ihracat ediyoruz. Bize de bir ekmek kapısı açıldı, burada çalışıyoruz. Gümüş balıklarını işleyip hazır hale getirerek Avrupa ülkelerine gönderiyoruz” dedi.

Yozgatta üretiliyor Avrupada yok satıyor

"TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DESTEK ALDIK"

İşletme sahibi Bedri Kaymaz ise yaptığı açıklamada firmalarına gelen tonlarca gümüş balığını ihracata hazır hale getirdiklerini anlatarak, “Biz önceden Orta Doğu’ya çalışıyorduk. Barajlarda gümüş balığının Avrupa’ya gittiğini başka firmaların bu işi yaptığını görünce biz de tekrardan gümüş balığıyla ilgili çalışma yaptık. Bozkırda neden olmasın dedik. Makine ve ekipman tesisatını devletin desteğiyle aldık. Tarım İl Müdürlüğü bize yardımcı oldu, tesisimizi kurduk ve bu ürünü barajlardan depomuza kadar getirip, burada dondurduk. Ve gümüş balıklarını Avrupa’ya da şu an ihraç ediyoruz. İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya gibi Avrupa’nın bütün ülkeleri bu ürünü yiyor. Avrupa’ya senede 400 ton gümüş balığı gönderiyoruz. Bu kapasitemizi gelecek sene 800 ton yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgatta üretiliyor Avrupada yok satıyor

Türkiye’de gümüş balığı tüketiminin çok az olduğunu ve diğer su ürünlerinin Türkiye’de daha cazip olduğunu söyleyen Kaymaz, gümüş balığının kilosunu Avrupa ülkelerine 1,5 euroya sattıklarını söyledi.

Yozgat Tarım İl Müdürü Ziyaettin Özdemir ise firmanın çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Yozgat denize sınırları olmayan bir ilimiz. Yani denize sınırları olmayan ve yurt dışına balık ihracatı yapan tek il Yozgat. Burada balıklar barajlardan, göletlerden çıkartılıyor. Ve firmamızda işlenerek Avrupa’nın muhtelif ülkelerine gönderiliyor. Gümüş balığını işleyecek bir firmamız yoktu. Geçen yıl firmamızı yönlendirdik Sarıkaya ilçemizde balık işleme fabrikamızı kurduk. Özellikle protein açısından büyük bir öneme sahip olan gümüş balığını Avrupa ülkelerine ihracatını gerçekleştiriyoruz. Yıllık yaklaşık 600 ton civarı gümüş balığı işlenip yurt dışında ihracatı sağlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Yozgatta üretiliyor Avrupada yok satıyor

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