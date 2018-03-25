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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/YOZGAT
25.03.2018 - 21:32, Son Güncelleme:

Yozgat-İstanbul 4.5 saat

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Yozgat-İstanbul 4.5 saat

Yüksek hızlı trenin güzergâhı genişlemeye devam ediyor. Ankara-Sivas arası için de ilk ray serimi yapıldı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 9 milyar liralık projeyle İstanbul’dan Yozgat’ın 4.5 saate ineceğini duyurdu.

ANKARA-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin ilk ray serimi yapıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ekonomik büyüklüğü 9 milyar TL olan projenin 2019 yılında tamamlanacağını belirterek, “Sivaslı 5.5 saatte İstanbul’a, Yozgatlı 4.5 saatte İstanbul’a gidebilecek” dedi.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katıldı. Bakan Arslan, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattında bir sene içinde projedeki çalışmaları bitirip, önümüzdeki yıl testlerine başlayacaklarını ve 2.5-3 ay içinde testleri tamamlayıp, 2019’da hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

AVRUPA’YA KADAR

İstanbul-Avrupa arası yani Halkalı-Kapıkule’nin ihale süreçlerinin devam ettiğine işaret eden Arslan, “Onu da yaptığımızda Yozgatlı, Sivaslı, Kırıkkaleli Avrupa’ya kadar buradan hızlı trenle gidebilir hale gelecek” diye konuştu. Projenin tamamlanmasıyla Ankara’dan Yozgat’a bir saatte gidilebileceğini belirten Arslan, “Yozgat’tan Sivas’a bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara 2 saat, Ankara’dan da İstanbul’a 2.5 saat olmak üzere 5.5 saatte Sivaslı, İstanbul’a gidebilecek. 4.5 saatte Yozgatlı İstanbul’a gidebilecek” dedi.

405 KİLOMETRE

Projenin uzunluğunun 393 kilometre olduğunu belirten Arslan, Başkentray’ın da dahil edilmesiyle Ankara’dan Sivas’a projenin toplam uzunluğunun 405 kilometre olduğunu söyledi. Proje kapsamında 49 tünel yapıldığını belirten Arslan, “Geçmişte bir tünelden 41 yılda çıkmışız, Bolu Dağı tüneli 19 yılda bitmiş. 80 yılda toplam 50 kilometre tünel yapılmış. Sadece bu projede 66 kilometre tünel var” dedi.

Arslan, bu hattaki 66 kilometre uzunluğundaki 49 tünelin, 54 kilometresinin tamamlandığını anlatarak, 28 kilometre uzunluğunu 52 viyadük, 609 köprü-menfez, 216 alt-üst geçit, 108 milyon metreküp kazının 100 milyon metreküplük kısmının tamamlandığını kaydetti.

‘KARABÜK’TE RAY YAPIYORUZ’

BAKAN Arslan, daha önce yurtdışından ray alan Türkiye’nin Karabük’te ray üretir hale geldiğini de ifade ederek, şöyle devam etti: “Ülkemizin ray ihtiyacını da ülkemizden karşılar hale geldik. Bu da bizim memnuniyetimizin bir başka göstergesi. Bunları yaparken devam eden bin 870 kilometre yüksek hızlı tren hattında çalışıyoruz, bin 290 kilometre hızlı tren hattında çalışıyoruz. 807 kilometre konvansiyonel hatta çalışıyoruz. Bunlar yeni çalışmalar. Bin 318 kilometre yolun ihale süreçleri devam ediyor. Proje aşamasında olan 6 bin 200 kilometre demiryolu çalışmamız var. Toplam 15 bin 500 kilometre inşaat, ihale ve proje çalışması yapıyoruz. Ülkemizin 80 yılda sahip olduğu demiryolu 11 bin kilometre, AK Parti dönemlerinde 15 bin kilometre. Kıyaslamasını siz yapın.”

‘SABOTAJ MI DİYE DÜŞÜNÜYORUM’

TÖRENDE konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise CHP’yi eleştirerek, “Bu CHP zihniyetine kalırsak biz Marmaray’ı yapamazdık, dünyanın en büyük havaalanını yapamazdık” dedi. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattında yaşanan tren kazasını da gündeme getiren Bozdağ, “Test sürüşü sırasında Eskişehir hattında bir kaza oldu. Kıyamet kopardılar. O kaza nasıl oldu ben halen bilmem. Acaba sabotaj mı diye o günden beri düşünürüm. Çünkü yüksek hızlı tren projesi Türkiye’yi yüksek hızla ayağa kaldıracak bir proje. Bu projeyi engellemek için mi acaba yapıldı, onu bilemem. Ama bu konuda bir şüphem hep vardır” dedi.

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