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Yosun yaşıyor, oksijen üretiyor! İşte geleceğin lastiği...

Emre ÖZPEYNİRCİ
09.03.2018 - 17:48 | Son Güncelleme:

DÜNYA Sağlık Örgütü’ne göre, hava kirliliğinin ölçümlendiği kentsel alanlarda yaşayan insanların yüzde 80’inden fazlası, limitleri aşan hava kalite seviyelerine maruz kalıyor. Bunun bilinciyle ülkeler çevreyi korumak adına yeni emisyon sınırları belirlerken, global otomotiv endüstrisi de sıfır emisyona sahip elektrikli araç konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Otomotiv yeni bir çağa adım atmaya hazırlanırken, lastik üreticileri de bu paralel de kendilerini yeniliyorlar. İşte bunlardan biri olan Goodyear, Cenevre fuarında tanıttığı Oxygene konsepti ile büyük dikkat çekti. Havanın kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen bir sürüş çözümünü içeren Oxygene konsepti, lastiğin yanak kısımlarının içinde yaşayan yosun içerme özelliğine sahip. Bu açık yapı ve lastiğin akıllı sırt deseni, nemi ve yol yüzeyindeki suyu absorbe edip yayarak fotosentez oluşumuna izin veriyor. Böylece, oksijeninin havaya aktarılmasını sağlıyor. Lastiğin özellikleri şöyle;

Yosun yaşıyor, oksijen üretiyor İşte geleceğin lastiği...

* Soluduğumuz havayı temizliyor

Oxygene konsepti, yoldaki nemi sırt hamuru sayesinde absorbe ediyor ve havada bulunan CO2’i çekerek yanaklarında bulunan yosunun beslenmesini sağlıyor. Bu da fotosentez aracılığıyla oksijeni salıyor. Bu; Paris benzeri ve yaklaşık 2,5 milyon aracın bulunduğu bir şehirde, yılda yaklaşık 3 bin ton oksijen üretimi ve 4 bin tondan fazla karbondioksidin emilimi demek.

* Geri dönüşüm sağlıyor

Oxygene konsepti, yeniden kazanılmış lastiklerden elde edilen kauçuk tozu ile 3-boyutlu olarak basılmış havasız bir yapı içeriyor. Hafif ve emici yapı, lastiğin kullanım süresini uzatırken, servis sorunlarını da azaltmayı hedefleyerek uzun süreli, patlamadan giden bir çözüm ve mobilite sunuyor. Lastiğin sırt bölgesindeki suyun absorbe edilmesine yardım ederek ıslak zemin yol tutuş performansını iyileştiren lastiğin açık yapısı ayrıca ilave güvenlik sunar.

Yosun yaşıyor, oksijen üretiyor İşte geleceğin lastiği...

* Kendi elektriğini üretiyor

Oxygene konsepti, fotosentez sırasında üretilen enerjiyi, içine yerleştirilmiş olan sensörler ve yapay zeka işlem birimi ile lastiğin yanaklarında bulunan renkleri değiştirerek hem yoldaki sürücüleri, hem de yayaları, şerit değişimi veya frenleme gibi manevralar hakkında uyarır. Konsept, bu verileri, kişiye özel olarak uyarlanma özelliğine sahip ışık şeridini de kapsayan elektronik yapının çalıştırılması için saklar.

* Işık Hızında İletişim Kuruyor

Oxygene konseptinde, ışık hızında yüksek kapasiteli mobil bir bağlantısallık için, açık ve görünür bir ışık iletişim sistemi veya LiFi kullanılmakta. LiFi, nesnelerin internetine bağlantıyı gerçekleştirerek, akıllı mobilite yönetim sistemleri için son derece önemli olan araçlar arasında ve araç ile altyapı arasında verilerin değişimini sağlar.

 Yosun yaşıyor, oksijen üretiyor İşte geleceğin lastiği...

Etiketler: Oxygene , goodyear , gazetehaberleri
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