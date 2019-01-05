‘Yorulmuşlardı, Ukrayna’ya gönderdim’
Tarım-iş Sendikası Başkanı İlhami Polat, tartışma yaratan ‘sendika adına yurtdışına yapılan geziler’i “Harcırahlarımızı 600 dolara indirdik” sözleriyle savundu.
İşten çıkardıkları insanların iddialar gündeme getirdiğini öne süren Polat, gezilerin toplam maliyetinin 550 bin dolar değil 550 bin TL olduğunu iddia etti. Tarım-İş Sendikası’nın bugün olağan genel kurulu yapılacak. Genel kurul öncesinde sendikanın yurtdışına yaptığı geziler ve harcanan para ile ilgili basına yansıyan haberler tartışma yarattı. Sendika Başkanı Polat, kendisinin 11 kez yurtdışına, 6 kez KKTC’ye gittiğini belirterek, “Bizim harcırahımız 750 dolardı. Biz bunu 600 dolara indirdik. Kişi her şeyi karşılarsa, 600 dolar ödeniyor. Davetlere giderken de bunun bir kısmı ödeniyor” dedi. Daha çok, üyesi oldukları uluslararası organizasyonların toplantıları için yurtdışına çıkıldığını savunan Polat, “Ukrayna’ya gidildi mi” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Arkadaşların sıkıntıları vardı. Yetkiyle, örgütlenmeyle ilgili. Çok çalışmışlardı ve yorulmuşlardı. Bu geziye ben gitmedim, arkadaşları gönderdim.”
Polat, sendikanın mali durumunun da iyi olduğunu dile getirdi.
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