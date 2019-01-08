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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
08.01.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Yörsan Gıda’ya 1 yıllık kesin mühlet verildi

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Yörsan Gıda’ya 1 yıllık kesin mühlet verildi

Geçen Ekim ayında konkordato talep eden Yörsan Gıda’nın bugün görülen davasında 1 yıllık kesin mühlet kararı çıktı. Duruşmada, alacaklı vekillerinin bir kısmı, kesin mühlet verilmesine karşı çıkarken, alacaklı konumdaki bir kamu bankasının avukatı kesin mühlet verilmesine muvafakat ettiklerini kaydetti. Şirketin toplam borcu ise 290 milyon TL seviyesinde.

YÖRSAN Gıda Mamülleri San. Ve Tic. AŞ için geçen 10 Ekim’de verilen 3 aylık geçici mühletin sona ermesine 2 gün vardı. Şirketin konkordato talepli davasının ilk duruşması Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görüldü.

Duruşmaya, onlarca alacaklı şirket avukatı ile Balıkesir’de bulunan bir çok süt kooperatifinin yöneticileri katıldı.

Duruşmaya katılan alacaklı vekillerinin bir bölümü, şirkete 1 yıllık kesin mühlet verilmesine karşı çıktı. Alacaklı kamu bankası avukatı “Komiser heyetinin düzenlemiş olduğu rapor gereğince geçici mühlet süresinin uzatılmasına gerek yoktur. Kesin mühlet verilmesine muvafakat ediyoruz” dedi. Özel bir bankanın avukatı ise “Konkordato mühlet kararının reddine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİ

Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası Yörsan Gıda için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket 8 Ocak 2020’ye kadar konkordato kapsamında. Alacaklı konumda olan Uşak merkezli Paşa Süt’ün avukatı Erkan Kurt, karara ilişkin yaptığı açıklamada, kesin mühlet verilmesine karşı olduklarını kaydetti. Borçların ödenmediğini söyleyen Av. Kurt, “Burada bir mal kaçırma söz konusu. Çok sayıda süt üreticisi çok zor durumda… Öte yandan, gruba bağlı (Abraaj Grubu) bir başka şirket ile de ciddi bir borç-alacak ilişkisi söz konusu. Bunları şüpheli işlemler olarak görüyoruz” dedi..

DEVLER ARASINDA

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan’ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a satıldı.

Ocak 2018 tarihli ticaret sicil gazetesine göre Yörsan’ın yüzde 96 hissesi Abraaj Grubu’nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ’ye, kalan hisse ise Yörsan’ın üç kurucu kurucusundan biri olan Şerafettin Yörük’e ait.

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