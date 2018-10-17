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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.10.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Yöresel ürünler görücüye çıkacak

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Yöresel ürünler görücüye çıkacak

Türkiye'nin dört bir tarafından yöresel ürünlerin sergileneceği 9. Yöresel Ürünler Fuarı, Antalya'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. ATB Başkanı Ali Çandır: "El emeği ve göz nuru ürünlerimizle, Anadolumuzun kendine özgü kültürü ve birikimiyle bir araya getirdiğimiz YÖREX'i 24 Ekim Çarşamba günü hep birlikte açacağız." ifadelerinde bulundu. ATSO Başkanı Davut Çetin:"Yöresel ürünlere dikkat çekmek için YÖREX çok önemli bir görev yapıyor." dedi.

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) için hazırlıklar sürüyor.

ATB Başkanı Ali Çandır, fuarla ilgili Borsada düzenlenen toplantıda, 9 yıl önce ticarete güç vermesi için Anadolu'nun birikimi ve potansiyelini harekete geçirmenin yollarını aradıkları bir dönemde doğan YÖREX'in, bugün bir Türkiye projesi haline geldiğini söyledi.     

Geride kalan 8 yılda YÖREX'in de pozitif etkisiyle, yöresel ürünlerin tekrar gündeme gelmesi ve talep edilmesinin yanı sıra coğrafi işaretle korunması ve ekonomiye kazandırılması için Türkiye genelinde iyi bir motivasyon yakalandığını ifade eden Çandır, kırsal kalkınmanın anahtarı olarak gördükleri yöresel ürünlere oda ve borsaların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin ilgisinin arttığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.     

2010'da 42 il ve 24 bin 609 ziyaretçiyle ilkini düzenledikleri fuarda bu yıl 72 il ve KKTC'den 464 katılımcının olacağını aktaran Çandır, ziyaretçi sayısı hedeflerinin ise 200 bin olduğunu bildirdi.     

Fuarda bu yıl ulusal ve yerel market zincirlerinin üst düzey yöneticileri ile satın alma müdürlerinin katılımıyla, coğrafi işaretli ürünlerin raflarda yer alabilmesi amacıyla katılımcı firmalarla ikili görüşmeler  yapılacağını ifade eden Çandır, "El emeği ve göz nuru ürünlerimizle, Anadolumuzun kendine özgü kültürü ve birikimiyle bir araya getirdiğimiz YÖREX'i 24 Ekim Çarşamba günü hep birlikte açacağız. 24-28 Ekim tarihleri arasında tüm Antalyalıları ve Antalya'da bulunanları, bir günde Türkiye turu yapmak isteyenleri ve memleket hasreti çekenleri 9. YÖREX'e bekliyoruz." dedi.     

ATSO BAŞKANI ÇETİN

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de amatör bir ruhla başlayan YÖREX'in 9 yılda çok büyüdüğünü, bir marka haline geldiğini söyledi.     

TOBB'a bağlı tüm oda ve borsaların fuara destek verdiğini, son yıllarda kalkınma ajanslarının da katkı sağlamaya başladığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:     

"Yöresel ürünlere dikkat çekmek için YÖREX çok önemli bir görev yapıyor. Artık yöresel ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili de çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir örnek vereyim, Türkiye'de yaklaşık 200 çeşit peynir var. Bu 200 çeşit peynirden biz gerekli katma değeri alamıyoruz. Almanya ve Hollanda'nın da 200 civarında peynir çeşidi var. Almanya 4,5 milyar dolar, Hollanda 4,1 milyar dolar civarında peynir ihracatı yapıyor. Bizim peynir ihracat rakamımız ise hala 150 milyon dolar düzeyinde. Bizim Kars'ın kaşarını, Edirne'nin Ezine peynirini çok daha iyi tanıtmamız lazım. Çok iyi ambalajlarla buraya gelenlerin dışarıya götürebileceği bir ürün haline getirmemiz lazım."     

Çetin, ATSO olarak e-ticaret ve e-ihracat konusunda çalışma yaptıklarını, kentteki 250 civarında firmayı e-ihracatla tanıştırmak istediklerini kaydetti.     

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