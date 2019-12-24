Yollar elektrikleniyor

DÜNYADA ve Türkiye’de elektrikli otomobillerin başarılı bir şekilde günlük hayata nasıl adapte olacağı merak konusu. Gelişmiş pazarlarda elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artarken, Türkiye de bu yarışa kendi otomobili ile girecek. Peki Türkiye’de elektrikli araç piyasası ve buna enerji sağlayacak şebeke alt yapısı nasıl gelişecek? Shura Enerji Dönüşümü Merkezi’nin bir yılda hazırladığı ‘Türkiye Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri’ raporuna göre Türkiye’de10 yıl içinde elektrikli araç sayısının 2.5 milyona çıkması bekleniyor. Yani 2030’da Türkiye’nin binek araç stokunun yüzde 10’unu elektrikli araçlar oluşturacak. Satılan her 2 araçtan biri elektrikli araç olacak. Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın’a göre Türkiye’de elektrikli araçların altyapısı için en hızlı gelişim gösterecek bölge ise İstanbul-Ankara otoyolu üzerindeki yerleşimler olacak. Bu gelişimdeki temel ektenler ise iki kentteki satışların güçlü olması, elektrik tüketimimin yüksekliği ve otoyol kenarına özel şirketler tarafından yapılan hızlı şarj istasyonları yatırımları olarak gösteriliyor. Ayrıca, şebeke elektrikli araçlar için yeterli durumda.

Buradaki gelişimin şebeke tarafından karşılanması ve bunların şebekeye entegrasyonu için mutlaka ek yatırım gerektiğini ifade eden Saygın, şöyle konuştu:

AKILLI SİSTEM ŞART

“Aynı anda 1 milyon aracın şarj edilmesi şebeke için çok büyük sıkıntı yaratabilir. Burada yenilenebilir enerji kilit rol oynuyor. Dağıtık sistemler şebekeye olan etkileri en aza indiriyor. Burada akıllı şarj sistemlerinin devreye girmesi gerekiyor. Yani ya gündüz yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak araçlar şarj edilecek ya da gündüzleri dağıtık enerjiden depolanan enerji gece şarj için kullanılacak. Bu iki seçenek olmazsa sisteme yüzde 12 gibi bir yük ekleniyor. Bu seçenekler devreye girerse bu yük yüzde 3’te tutuluyor.” Saygın, Türkiye’de şarj istasyonu kullanımının genellikle halka açık alanlarda yaygınlaşacağını ve bu yönüyle piyasanı Çin’e benzeyeceğini belirtti.

1 ARACA BİR İSTASYON

Türkiye’de şu anda yaklaşık 2 bin sarj istasyonunun bulunduğunu belirten Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, “Güncel olarak 1 araca bir şarj istasyonu düşüyor. 2019’da dünyada 5 milyon elektrikli araç varken 5 milyon şarj istasyon bulunuyor. Önümüzdeki dönemde araç sayısı istasyon sayısından çok daha hızlı gelişim gösterecek. Elektrikli araç kullanımıyla karbondioksit emisyonu da azalacak” dedi.

2,5 MİLYON

2030’da Türkiye’nin yollarındaki elektrikli araç sayısı

1 MİLYON

2030’da toplam şarj istasyonu sayısı

%22

Ulaştırma sektörünün enerji tüketimindeki payı

154

Şu anda bin kişiye düşen araç sayısı

300

2030’da Türkiye’de bin kişiye düşen araç sayısı