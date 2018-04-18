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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
18.04.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Yollando’ya kurumsal ortak geldi

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Yollando’ya kurumsal ortak geldi

Türkiye’den yurtdışına alışveriş yapmayı kolaylaştıran BTM girişimcisinin geliştirdiği uygulama, 2,5 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını Tarvenn’den aldı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) tarafından 10 ay önce kurulan ve kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en önemli girişimcilik merkezlerinden biri olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), bünyesindeki girişimcileri iş hayatına kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM’nin yollando.com projesinin girişimcisi, ilk yatırımını kurumsal bir yatırımcı olan Tarvenn’den aldı. Türkiye’den dünyaya ucuz, hızlı ve güvenli alışveriş ve paket yönlendirme servisi olan yollando.com’a, akıllı sermaye modelini tohum ve erken aşama girişimlere uygulayan Tarvenn Ventures 2,5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı.

BTM girişimcisi tarafından geliştirilen uygulama, yurtdışındaki kullanıcılarına Türkiye’de bir adres tanımlıyor ve kolayca tüm e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmalarını sağlıyor. Kullanıcılarına sunduğu katma değeri artırmak için ise benim için al, paket birleştirme, paket takibi, geriye paket gönderme ve indirimli paket yönlendirme gibi çeşitli hizmetler sunuyor. 

Site üzerinden yapılan online alışverişlerde, ürünlerin yurt dışına transfer maliyetinin yüzde 80’e varanoranlarda düştüğünü ifade eden sitenin kurucusu Serdar Güvenkaya, sundukları hizmet ile Türkiye’deki e-ticaret sitelerinin yurtdışına satış yapmasını sağladıklarını ve şimdiden yurtdışına satış yapmak için siteyi kullanan 40’ı aşkın e-ticaret sitesi ve Instagram satış sayfası olduğunu kaydetti.

2 BİN ALIŞVERİŞE ARACILIK YAPTI

Şimdiye kadar iki bin alışverişe aracılık ederek 40 ülkedeki müşterilerine hizmet verdiklerini söyleyen Güvenkaya, Tarvenn’den aldıkları yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek daha fazla ülke ve müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Güvenkaya, “Yatırımcımızın desteği ve uluslararası bağlantıları sayesinde kurumsal işbirliklerini arttırmanın yanında yurtdışındaki pazarlama faaliyetlerini de hızlandıracağız. Türk markalarının yurtdışı satışlarının artmasına katkı sağlayacağız” dedi.

Şirket ortaklarından Eser Erkan da Tarvenn’den alınan yatırımla operasyonel süreçlerde ilerleme sağlayarak yeni iş ortaklıkları kurmayı ve yurtdışındaki kullanıcıların Türk ürünlerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

TARVENN, YOLLANDO’YA GÜVENİYOR

Sunduğu servisler ve ölçeklenebilir iş modeli ile ortak oldukları uygulamanın büyük başarılara imza atacağına inandıklarını belirten Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk da “Yollando, Türkiye’den alışveriş yapmak isteyen yurtdışındaki kişilere sağladığı kolaylığa ek olarak ülkemizdeki e-ticaret siteleri için de gelir artırıcı bir rol üstleniyor. Hızlı bir şekilde yurtiçi ve yurtdışındaki kurumsal iş birliklerini arttırmayı ve hedef ülkelerde marka bilinirliliği yaratmayı hedefliyoruz. Uluslararası tecrübemiz ile bir yatırımcıdan çok bir ekip arkadaşı olarak sitenin başarısı için Serdar ve Eser ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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