Yolcuları Antalya'da kalmıştı! İflas eden markayı satın alacak
Çin merkezli Fosun International, Birleşik Krallık merkezli seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasını açıklamasından haftalar sonra, şirketin markasını 14.2 milyon dolara satın alacak.
Thomas Cook Eylül ayında yatırımcılardan 250 milyon dolar fon toplama girişiminin başarısız olması sonrası iflasını duyurmuştu.
Hong Kong borsasında listelenen ve daha önceden Thomas Cookun yönetim kurulunda yer alan Fusundan Cuma günü yapılan açıklamada yeni anlaşmayla Thomas Cookun yanında şirketin alt kuruluşları Casa Cook otel zinciri ve Cook Clubın marka haklarına sahip olacağı belirtildi. Fosun seyahat kolu Başkanı Qian Jiannong, söz konusu satın alımın Fosunun mevcut turizm holdinglerini destekleyeceği ve Çin dış turizmindeki büyüme hızını artıracağını söyledi.
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