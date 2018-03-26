Yolcular en çok "uçuş iptali"nden şikayetçi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) geçen yıl posta ve çevrimiçi form yoluyla gelen 2 bin 312 başvuru içerisinde en fazla şikayetin bin 59 ile "uçuş iptali" nedeniyle yapıldığı görüldü.
AA muhabirinin, SHGM Faaliyet Raporundan derlediği bilgiye göre, çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet veren Genel Müdürlüğe, geçen yıl havayoluna ilişkin toplam 3 bin 244 şikayet geldi. Bunlardan 2 bin 312'si posta ve çevrimiçi form, 932'si ise BİMER/bilgi edinme yoluyla iletildi.
Posta ve çevrimiçi formlarla yapılan şikayetlerin, 923'ü hava taşıma şirketlerince olumsuz sonuçlandırıldı. Genel Müdürlük, 366 şikayetin hava taşıma işletmelerince yolcu haklı olmasına rağmen olumsuz değerlendirildiğini tespit ederek, yolcu lehine karar aldı.
Posta ve çevrimiçi formlarla en fazla şikayet bin 59 ile uçuş iptaline yönelik geldi. Söz konusu şikayetlerden 348'i hava taşıma işletmelerince olumsuz, 212'si SHGM tarafından olumlu sonuçlandırılırdı. Uçuş iptaline ilişkin 499 şikayet ise değerlendirilme aşamasında bulunuyor.
Konularına göre şikayetlerde ikinci sırada 874 ile uçuşun ertelenmesi, üçüncü sırada 369 ile uçağa kabul edilmeme, dördüncü sırada ise 10 ile alt sınıf üst sınıfa yerleşme yer aldı.
Söz konusu 2 bin 312 şikayetin bin 23'ü ise değerlendirme aşamasında bulunuyor.
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