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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.02.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Yolcular dikkat! Havalimanı taşınırken uçuşlar nasıl olacak?

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Yolcular dikkat! Havalimanı taşınırken uçuşlar nasıl olacak?

İstanbul Havalimanı’na taşınmada THY'nin uçuş operasyonlarını nasıl gerçekleştireceği belli oldu.

İstanbul Havalimanı’na Atatürk Havalimanı’ndan 5 Nisan saat 03:00’da başlayacak taşınma sırasında başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci 45 saat sürecek. Taşınma sürecinin başlayacağı 5 Nisan saat 03:00’da üssü Atatürk Havalimanı(AHL) olan Türk Hava Yolları, Onur Havayolları, Atlasglobal seferleri AHL’de saat 19:00’a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19:00 ile 6 Nisan saat 02:00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY’nin yolculu seferleri yapılacak.Saat 02:00 ile 23:59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak.

ATATÜRK HAVALİMANI TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA 7 NİSAN SAAT 00:00’DAN İTİBAREN KAPANIYOR

Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine ise havalimanı açık olacak.7 Nisan saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

İSTANBUL HAVALİMANI TÜM YOLCULU SEFERLERE 35 SAAT KAPALI OLACAK

İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasınra ise İstanbul Havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal’in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

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