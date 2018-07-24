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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
24.07.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Yolcu taşıma rekoru Atatürk Havalimanının oldu

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Yolcu taşıma rekoru Atatürk Havalimanının oldu

İstanbul'daki havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyon 501 bin 93 arttı. Atatürk Havalimanı 32 milyon 558 bin 271 yolcu sayısıyla rekor kırdı.

AJANS Pressin Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ilk 6 ayında Atatürk Havalimanının ağırladığı yolcu sayısı 32 milyon 558 bin 271 olarak belirlendi. Bu sayıyla listenin başına yerleşen Atatürk Havaalanını iç ve dış olmak üzere toplam 16 milyon 260 bin 256 yolcu sayısı ile Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti. İstanbuldaki iki havalimanında ağırlanan toplam yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine oranla 5 milyon 501 bin 93 kişi artarken, bu yılın ilk 6 ayında 48 milyon 818 bin 527 yolcuya ulaştığı saptandı.

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI EN ÇOK KONUŞULDU

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, havalimanlarını konu alan 70 bin 659 haber çıkışı belirlendi. Haber çıkışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 51 bin 591 olurken, İstanbul Üçüncü Havalimanı bu sene en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Raporda, geçen yılın verileri de paylaşılırken, 2017 yılında iç ve dış hatlar olmak üzere sadece Atatürk Havalimanını kullanan yolcu sayısı 28 milyon 876 bin 193 olarak belirlendi. Sabiha Gökçende ise bu rakam 14 milyon 441 bin 241 olarak görüldü. Her yıl listenin başında yer alan İstanbulun 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde takip eden şehirler ise; Ankara, Antalya, İzmir gibi büyükşehirler oldu. Ankara ilk 6 aylık dönemde iç ve dış hat olmak üzere toplam 8 milyon 733 bin 87 yolcu ağırlarken, İzmir 6 milyon 461 bin 800, Antalya ise 11 milyon 808 bin 378 yolcu ağırladı. Türkiye genelindeki toplam sayıya bakıldığında da direkt transit dahil olmak üzere 97 milyon 693 bin 685 kişinin yolculuk ettiği saptandı.

 

 

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