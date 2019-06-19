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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.06.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Yolcu sayısı en fazla artan havalimanı Antalya

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Yolcu sayısı en fazla artan havalimanı Antalya

Avrupa havalimanları kategorisinde yüzde 21.1 artışla yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı Antalya Havalimanı oldu.

Yıllık 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren Avrupa havalimanları kategorisinde yüzde 21.1 artışla yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı Antalya oldu. Listede yer alan Avrupa havalimanlarının tamamı 12 ay boyunca yolcu trafiği yaşayan havalimanı olurken, Antalya 31.7 milyon rakamı ile 14. sırada yer aldı. 

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı başkanlığında gerçekleştirilen ANSİAD 4. Toplantısı’na Fraport TAV Antalya Airport Genel Müdürü Deniz Varol, Fraport TAV Antalya Airport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz ve Fraport TAV Antalya Airport Operasyon ve Güvenlik Direktörü Ilgaz Arnaz konuk oldu. Antalya Havalimanı’nın konuşulduğu toplantıya ANSİAD üyesi iş adamları da katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “Havalimanları şehrin önemli lokasyonlarından biri, biz servis edilen hizmetlerle değerlendiriyoruz bu merkezleri fakat arkada çok büyük bir operasyon var. Yatırımlar, kapasiteler, dinamikler gibi birçok konu söz konusu. Bu anlamda bilgilenmek istedik, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. 

Yolcu sayısında yüzde 21.1 artış

2019 yılında yeni açılacak Gatwick, Stuttgart, Arlanda, Tel Aviv, Vnukovo, Algiers, St.Petersburg, Amman, Berlin, Kuveyt, Cidde ve Ercan gibi Antalya rotaları ile Türk Hava Yolları trafiğinin tekrar büyümesinin beklendiğine dikkati çeken Fraport  TAV Antalya Airport Operasyon ve Güvenlik Direktörü Ilgaz Arnaz, “2018 yılı boyunca Antalya Havalimanı Yolcu Sayısı Gelişimi Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Trafik Raporu’na göre yüzde 21.1 bir artışla yolcu sayısını en fazla arttıran havalimanı Antalya oldu. Grup 1 kategorisi 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisidir” diye konuştu. 

Bu konuyu önemsediklerini kaydeden Arnaz, “Listede yer alan Avrupa havalimanlarının tamamı 12 ay boyunca yolcu trafiği yaşayan havalimanlarıdır. Antalya burada 31.7 milyon gibi bir rakamla 14. sırada yer aldı. Bu trafiğin yüzde 85’i sadece 6 ayda gerçekleşti ve 12 ay trafiğimiz olsaydı matematiksel olarak 1. sırada yer alabiliriz” dedi.  

2019'da 18 milyon yolcu bekleniyor

2019 sezonunda ön rezervasyonlara ve yaz sezonundaki beklentilere göre Antalya Havalimanı’nda hizmet verilecek toplam gelen yolcu sayısının 17 milyon ile 18.1 milyon arasında gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Arnaz, “1 Ocak-11 Haziran gelen yolcu sayısı 2018’de 5 milyon 91 binden 5 milyon 368 bine yükselmiş ve yüzde 5’lik bir artış görünüyor. Yüzde 6 üzerinde bir büyümeyle de bu seneyi tamamlayacağız” diye konuştu. 

Yıllar içerisinde yolcu dağılımına bakıldığında 1 Mayıs’tan Ekim ayına kadar olan sürede yüzde 85 uçak trafiği gerçekleştiğini dile getiren Arnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer aylarda da yüzde 15 bir trafik söz konusu. Bunun için bir destek programı başlattık geçen yıl. Turizmi 12 ay uzatmak sadece bizim değil, tüm Antalya paydaşları için önemli dedik. 2016-17-18 kışı 711 bin gibi bir rakama ulaştık. Daha önce uçulmamış ve 2 bin 500 mil üzerindeki destinasyonlara da pirim desteği çıkarttık. Antalya’ya gelen turistler bin ila 2 bin 200 mil gibi uzaklıklardan geliyor, bunu biraz daha artırıp farklı yerlerden yolcu getirebilmeyi hedefledik. Bunun için Hindistan bizim için öncelikliydi. 6 farklı şehirde 130 farklı Hindistan acentasıyla görüştük. Kış sezonunda 1 milyon 100 bin yolcuya çıkarttık rakamı. Yapıldığı zaman iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.”

6 ayda yüzde 36 büyüme

Antalya Havalimanı hakkında genel bilgiler veren Fraport TAV Antalya Airport Operasyon ve Güvenlik Direktörü Ilgaz Arnaz, “Antalya’nın 1999 yılında 4.9 milyon, 2018 yılında 31.6 milyona varan hava trafiği söz konusu. Çok büyük bir sıçramadan bahsediyoruz yıllık ortalamada 10.4 büyümüş. 2014-2015 yıllarında yüksek bir sezon söz konusuyken 2016 yılında Rus uçağının düşmesinin oluşturduğu olumsuz etkiyi görebiliriz fakat 2017 yılında ciddi bir toparlanma var. Geçmiş 20 yıllık süreçte en kritik yolcu azalışı 2016 yılında yaşanmış” diye konuştu. Arnaz, yolcu sayısı gelişiminde Rus yolcuların birinci sırada olduğunu, Almanların onları takip ettiğini dile getirdi. 

'Akıllı adımlar' uygulaması dünyada ilk

Antalya Havalimanı’nda kapasite çalışmaları hakkında bilgiler veren Arnaz, “Yolcu bekleme ve geçiş sürelerini azaltmak amacıyla sezon öncesi inşa edilen platform ile gate kapı pasaport kontrol ve güvenlik alanını genişlettik. Pasaport ve x-ray yerleşimi pasaport bankoları önde olacak şekilde yeniden düzenledik” dedi. 

Mobil uygulamaların yeniden dizayn edildiğini kaydeden Arnaz, “Antalya Airport Mobile ile bina içi navigasyon hizmetini Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdik. Hareket yeteneği kısıtlı yolcularımız için ‘Akıllı Adımlar’ uygulaması ile de görme ve işitme engelliler için ayrı ve özel bir mobil uygulama sunan dünyadaki ilk havalimanı olduk” diye konuştu.

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