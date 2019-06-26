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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.06.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Yolcu sayısı arttı! THY duyurdu: Yeni uçuş noktaları geliyor

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Yolcu sayısı arttı! THY duyurdu: Yeni uçuş noktaları geliyor

Türk Hava Yolları(THY) Uzak Doğu pazarında bu yılın ilk 5 ayında yolcu doluluk oranını yüzde 85’e, yolcu sayısını ise yüzde 4,3 artışla 2,3 milyona çıkardı. THY yeni geniş gövdeli uçakların filoya gelişiyle birlikte Uzak Doğu pazarında yeni hatlara da uçacak.

Türk Hava Yollarının en önemli pazarlarının başında gelen 22 ülkede 37 kente uçtuğu Uzak Doğu’da doluluk oranları, gelirleri, yolcu sayıları ve kargo taşımacılığı da artarak devam ediyor. THY’nin bu yılın ilk 5 ayında Uzak Doğu pazarında doluluk oranları artarak yüzde 85’e yükseldi.Doluluk oranları dışında THY’nin yolcu sayısı ve kargo taşımacılığı da arttı. 2018 ocak-mayıs döneminde Uzak Doğu pazarında 2,2 milyon yolcu taşıyan THY bu yıl aynı dönemde 2,3 milyon yolcuya ulaştı. THY’nin kargo ve posta taşımacılığı ise yüzde 8,8 artışla 167.871 tona yükseldi. Özellikle THY’nin Çin uçuşları önemli yolcu sayısına ulaşması şirketin ülkede yeni uçuş noktaları arayışına soktu. THY özellikle 2 yıl sonra 1 milyon turistin gelmesinin beklendiği Çin'de büyümek için planlamalar yapıyor.

Yolcu sayısı arttı THY duyurdu: Yeni uçuş noktaları geliyor
OSAKA UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLIYOR

Çin’de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong’a uçan THY, ülkede 8 kente daha uçmak için girişim yapıyor. THY'nin ülkede Xian ve Xiamen kentlerine de uçması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, Japonya’da uçtuğu Tokyo hattına ilave olarak Osaka kentine de 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeniden seferlere başlayacak.

Yolcu sayısı arttı THY duyurdu: Yeni uçuş noktaları geliyor
UZAK DOĞU DİLLERİNİ BİLEN KABİN GÖREVLİSİ SAYISI DA ARTTI

THY filoya katılacak yeni geniş gövdeli uçaklarla beraber yeni Uzak Doğu hatlarına daha uçacak. Bu hatlardan biri de 17 Temmuz da başlayacağı Bali uçuşu olacak. Uzak Doğu dillerini bilen kabin görevlisi sayısında da artış devam ediyor. Türk Hava Yolları, yabancı dil bilmeyen yolcularla iletişimi kolaylaştırmak için de uçtuğu ülkeye göre o ülkenin ana dilini bilen en az bir kabin personelini uçuşta görevlendiriyor.THY’de Japonca bilen kabin görevlisi sayısının 61’e, Çince 40’a, Korece bilenlerin sayısının ise 28’e yükseldi.

 

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