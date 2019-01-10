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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.01.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Yolcu sayısı 45 milyona yaklaştı

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Yolcu sayısı 45 milyona yaklaştı

YHT'lerle, hizmete girdiği tarihten geçen yılın sonuna kadar 44,8 milyon kişi taşındı. YHT'lerle geçen yıl taşınan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre bir milyon kişi artarak 8 milyona yükseldi

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) geçen yılın sonuna kadar 44,8 milyon kişi yolculuk yaptı.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilirken, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul seferleri başladı.

Böylece, birçok kente günübirlik seyahat mümkün hale gelirken, Ankara ve İstanbul'dan Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Antalya ve Alanya'ya YHT ve otobüs ya da konvansiyonel tren bağlantılı kombine taşımacılık imkanı sağlandı.

Ankara-Eskişehir hattında geçen yıl 1,4 milyon, Ankara-Konya hattında 2,2 milyon, Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 3,2 milyon, Konya-İstanbul (Pendik) hattında ise 1,2 milyon olmak üzere 8 milyon yolcu YHT ile seyahati tercih etti.

Ankara-Eskişehir hattında 16,6 milyon, Ankara-Konya hattında 13,3 milyon, Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 11,4 milyon, Konya-İstanbul (Pendik) hattında da 3,5 milyon olmak üzere geçen yılın sonu itibarıyla 44,8 milyon kişi yolculuk yaptı.

Bugüne kadar bin 213 kilometre YHT hattı işletmeye alındı. Bin 870 kilometre YHT ve bin 290 kilometre hızlı demir yolu hattının inşası sürüyor. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında YHT hattı yapım çalışmaları da devam ediyor.

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