MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYoksulluk en fazla "Doğu"da geriledi
GeriEkonomi Yoksulluk en fazla "Doğu"da geriledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
25.09.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Yoksulluk en fazla "Doğu"da geriledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yoksulluk en fazla "Doğu"da geriledi

Türkiye'de geçen yıl yoksulluk oranı en fazla doğu illerinde düşüş gösterdi.Yoksulluk oranı Ortadoğu Anadolu'da yüzde 12,1'den yüzde 9,5'e, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 12,7'den yüzde 10,2'ye geriledi. 2017'de yoksulluk oranı en yüksek bölge yüzde 13,1 ile Batı Marmara, en düşük bölge yüzde 7,4 ile Doğu Marmara oldu.

TÜRKİYE'DE geçen yıl yoksulluk oranı en fazla doğu illerinde düşüş gösterdi. Söz konusu oran Ortadoğu Anadolu'da yüzde 12,1'den yüzde 9,5'e, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 12,7'den yüzde 10,2'ye geriledi.

Yoksulluk oranı en yüksek bölge yüzde 13,1 ile Batı Marmara,  en düşük bölge yüzde 7,4 ile Doğu Marmara oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye için belirlenen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin (gelirler küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortaya düşen değer) yüzde 50'sinin altında yıllık kazanca sahip kişi sayısı 10 milyon 622 bin, yoksulluk oranı ise yüzde 13,5 olarak belirlendi.     

Bu kapsamda, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinden oluşan Ortadoğu Anadolu, yoksulluk oranının en fazla gerilediği bölge oldu. Bölgedeki yoksulluk oranı 2016'da yüzde 12,1 iken geçen yıl yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.     

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı geçen yıl bir önceki yıla göre İstanbul'da 0,2 puan düşerek yüzde 10'a, Ege'de 1,7 puan düşüşle yüzde 8,2'ye geriledi.     

Söz konusu oran Doğu Marmara'da yüzde 9,2'den yüzde 7,4'e, Batı Anadolu'da yüzde 11,1'den yüzde 10,8'e, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 15,1'den yüzde 13'e, Orta Anadolu'da yüzde 10,3'ten yüzde 8,9'a, Doğu Karadeniz'de yüzde 7,8'den yüzde 7,5'e indi.     

Yoksulluk oranı, Kuzeydoğu Anadolu'da 2,5 puan, Güneydoğu Anadolu'da 1,4 puan azalırken, Batı Marmara'da 1,2 puan, Batı Karadeniz'de ise 1 puan artış gösterdi.      

Öte yandan, geçen yıl yoksulluk oranı en yüksek bölgeler yüzde 13,1 ile Batı Marmara, yüzde 13 ile Akdeniz olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde yoksulluk oranı en düşük bölgeler ise yüzde 7,4 ile Doğu Marmara ve yüzde 7,5 ile Doğu Karadeniz oldu.     

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI     

"Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" 2006'dan bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Araştırma, Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılabilir gelir dağılımı, gelire göre göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek üzere, ?konut, ekonomik durum, sosyal dışlanma, gayrimenkul sahipliği, eğitim, demografi, sağlık, iş gücü ve gelir durumu kategorilerinde bilgi derlenmesi bakımından önem taşıyor.     

Türkiye sınırları içindeki tüm hanehalkı fertlerini kapsayan araştırmada, kurumsal nüfus olarak tanımlanan “huzurevi, yurt, hapishane, askeri kışla, hastane, otel, çocuk yuvası gibi yerlerde yaşayanlar” kapsam dışında tutuluyor.     

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri ise hanehalkı yıllık kullanılabilir gelirinin hanedeki birey başına düşen gelirlere dönüştürülmesiyle hesaplanıyor. Hanelerin yetişkin-çocuk bileşimlerindeki farklılıkların hesaba katılmasıyla eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine ulaşılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Albayrak'tan çok önemli mesajlar

Çok önemli uyarı! Yanınıza mutlaka poşet alın...

29 Ekim 2020'de bitecek! Günde 80 bin ton..

Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz