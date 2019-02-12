Yoksul kadınlara 815 milyon TL
Yoksul kadınların ekonomik hayata dahil olmaları için verilen mikro kredi miktarı 815 milyon lirayı aştı.
Yeterli finansman kaynağı bulunması durumunda, yaklaşık 3 milyondan fazla yoksul kadının mikro girişimci yapılması hedefleniyor. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile binlerce yoksul kadın mikro girişimci oldu. Yoksulluğun azaltılması için bağışlara dayalı finansmanla geliştirilen program, teminat ve kefalet olmadan, dar gelirli kadınlara mikro finansman desteğiyle gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağladı. Mikrokredi uygulaması ilk defa 2003 yılında Diyarbakır’da başlatıldı. 63 ilde 180 binden fazla yoksul girişimci kadına, sağlanan mikrokrediler de yüzde 100’e yaklaşan oranda geri dönüş sağlandı. Aile fertleri ile birlikte yararlanıcı sayısı, yaklaşık 700 bin kişiye ulaştı. Mikrokredi kullanacak yoksul kadınlara, ilk yıl için en fazla bin TL mikrokredi sağlanırken, yıllara göre artarak en fazla 5 bin TL finansman desteği sağlanıyor. Halen 20 binden fazla yoksul kadın kendi işini kurmak veya mevcut işini geliştirmek için mikrokredi almayı bekliyor.
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