Yok böyle huzur hakkı! Ayda 300 bin lira
FİLO kiralama sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin yaşadıkları mali sıkıntılara ilişkin tartışmalar sürerken, sektörün önemli oyuncularından Derindere Filo’da alınan bir karar dikkat çekici. Halka açık konumdaki şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre şirketin yönetim kurulu başkanı Özkan Derindere’ye aylık 300 bin liralık huzur hakkı ödenmesi kararlaştırıldı.
Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, geçen günlerde yaptığı olağanüstü genel kurulunun ardından alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı KAP’a bildirildi. Tutanağa göre, Derindere AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Derindere’ye, 1 Ağustos’tan başlamak üzere aylık 300 bin lira huzur hakkı ödenmesine karar verildi. Genel Kurul’da şirketin yönetimine üç yıllık süre ile seçilen isimler arasında Özkan Derindere’nin yanı sıra Aytekinhan Yıldırıcı ve Harun Çay da seçildi. Tutanağa göre Yıldırıcı ve Çay için herhangi bir huzur hakkı belirlenmedi.
İSTİFASI ONAYLANDI
Genel Kurul’da ayrıca, Yönetim Kurulu Üyesi Deren Derindere’nin istifası onaylandı. Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Derindere AŞ’nin yüzde 47 hissesi Özkan Derindere’ye, yüzde 53 hisse ise Derindere Otomotiv AŞ’ye ait.
Filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından biri olan Derindere Filo’nun temeli 20 yıl önce atıldı. Şirketin sitesindeki bilgiye göre, filosundaki araç sayısı 36 bin.
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