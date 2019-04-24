YOİKK yeni yapısıyla yarın ilk kez toplanacak
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.
Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına ilişkin görev ve sorumluluğu bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlama, bununla ilgili gerekli tedbirler ile kararları almakla görevli YOİKK’in çalışma usul ve esaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 14 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yeni yapısıyla ilk kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak olan kurulda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut yer alıyor. Kurulda sivil toplum örgütlerini temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak bulunuyor.
Yeni dönemde ilki gerçekleştirilecek toplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri kapsayan reform süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve buna ilişkin takvim tespit edilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle