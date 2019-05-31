YoÄŸunluk ÅŸimdiden baÅŸladÄ±! Seferler arttÄ±...
BandÄ±rma Feribot Ä°skelesi'ni kullanarak Ä°stanbul'dan Ege ve Edremit KÃ¶rfezi'ne doÄŸru seyreden tatilcilerden dolayÄ± yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor.
Ramazan BayramÄ± tatili iÃ§in Ä°stanbul'dan Ege ve Edremit KÃ¶rfezi yÃ¶nÃ¼ne gidecek vatandaÅŸlar, BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esindeki feribot iskelesinde yoÄŸunluk oluÅŸturuyor.
Tatilcilerin, Ä°stanbul'dan Ä°zmir, AyvalÄ±k ve Edremit KÃ¶rfezi'ne gitmek iÃ§in BandÄ±rma Feribot Ä°skelesi'ni kullanmasÄ±yla ilÃ§ede bayram ve yaz tatili yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanmasÄ± Ã¼zerine Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri AÅž (Ä°DO) seferlerini artÄ±rdÄ±.Â
YenikapÄ±-BandÄ±rma hattÄ±nda bugÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yediÅŸer sefer yapÄ±lacak. Bu seferlerde hÄ±zlÄ± feribotlarÄ±n bin 200 araÃ§ ile 6 bin 500 yolcu taÅŸÄ±masÄ± bekleniyor.ÂÄ°DO ayrÄ±ca Ramazan BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla 1-4 Haziran'da YenikapÄ±-BandÄ±rma gÃ¼zergahÄ±nda sefer sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸa gidildi.Â Ã–te yandan ilÃ§ede, BalÄ±kesir'i Ä°zmir, Ä°stanbul ve Edremit KÃ¶rfezi'ne baÄŸlayan kara yollarÄ±nda da yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor.Â
Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sÄ±klaÅŸtÄ±ran polis ekipleri, hÄ±z ve emniyet kemeri denetimleri yapÄ±yor.Â
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