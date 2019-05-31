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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
31.05.2019 - 11:27, Son GÃ¼ncelleme:

YoÄŸunluk ÅŸimdiden baÅŸladÄ±! Seferler arttÄ±...

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YoÄŸunluk ÅŸimdiden baÅŸladÄ±! Seferler arttÄ±...

BandÄ±rma Feribot Ä°skelesi'ni kullanarak Ä°stanbul'dan Ege ve Edremit KÃ¶rfezi'ne doÄŸru seyreden tatilcilerden dolayÄ± yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor.

Ramazan BayramÄ± tatili iÃ§in Ä°stanbul'dan Ege ve Edremit KÃ¶rfezi yÃ¶nÃ¼ne gidecek vatandaÅŸlar, BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esindeki feribot iskelesinde yoÄŸunluk oluÅŸturuyor.

YoÄŸunluk ÅŸimdiden baÅŸladÄ± Seferler arttÄ±...

Tatilcilerin, Ä°stanbul'dan Ä°zmir, AyvalÄ±k ve Edremit KÃ¶rfezi'ne gitmek iÃ§in BandÄ±rma Feribot Ä°skelesi'ni kullanmasÄ±yla ilÃ§ede bayram ve yaz tatili yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanmasÄ± Ã¼zerine Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri AÅž (Ä°DO) seferlerini artÄ±rdÄ±.Â 

YenikapÄ±-BandÄ±rma hattÄ±nda bugÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yediÅŸer sefer yapÄ±lacak. Bu seferlerde hÄ±zlÄ± feribotlarÄ±n bin 200 araÃ§ ile 6 bin 500 yolcu taÅŸÄ±masÄ± bekleniyor.Â

YoÄŸunluk ÅŸimdiden baÅŸladÄ± Seferler arttÄ±...
Ä°DO ayrÄ±ca Ramazan BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla 1-4 Haziran'da YenikapÄ±-BandÄ±rma gÃ¼zergahÄ±nda sefer sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸa gidildi.Â  Ã–te yandan ilÃ§ede, BalÄ±kesir'i Ä°zmir, Ä°stanbul ve Edremit KÃ¶rfezi'ne baÄŸlayan kara yollarÄ±nda da yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor.Â 

Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sÄ±klaÅŸtÄ±ran polis ekipleri, hÄ±z ve emniyet kemeri denetimleri yapÄ±yor.Â

YoÄŸunluk ÅŸimdiden baÅŸladÄ± Seferler arttÄ±...

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