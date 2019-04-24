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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.04.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı! Kilosu 125 liradan satılıyor

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Mardin’de aşırı yağışlar sonrası ortaya çıkan Dolaman mantarı, köylülerin geçim kaynağı oldu. Son iki yıldır görülmeyen mantarları toplayan köylüler, pazarda kilosunu 125 liradan satmaya başladı.

Mardin’de, yaklaşık iki yıl aradan sonra yoğun yağışlar sonrası ortaya çıkan, halk arasında Dolaman mantarı olarak bilinen Trüf mantarı, köylülerin geçim kaynağı oldu. Mantarları toplayan köylüler, besin değeri yüksek gıdanın kilosunu 125 liradan satmaya başladı.

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı Kilosu 125 liradan satılıyor

Mardin’de aşırı yağışlar, toprağın altında gizlenen besin değeri yüksel gıdaları da gün yüzüne çıkardı. 2 yıldır köylülerin bulamadığı ve bu yıl, yoğun yağışlar sonucu gün yüzüne çıkan, nadir görülen Dolaman mantarı Mardin kırsalında köylüler tarafından bulundu. Tarihi Mardin’de pazara getirilen Dolaman mantarı özelikle şifa bekleyen hastalar ve bebekleri olan aileler tarafından tercih ediliyor.

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı Kilosu 125 liradan satılıyor

Hal esnafından Hikmet Ak, 2 yıldır tezgahta bulunamayan Dolaman mantarının bu yıl aşırı yağışlar sonucu tekrar yetiştiğini söyledi. Çok nadir görülen Dolaman mantarının değerli olduğunu kaydeden Ak, “Aşırı yağış ve şimşeklerle birlikte bölgede buluyoruz, çok nadir olur. Köylüler 15 kilo bulabilmiş getirdi. Çok değerlidir, yemeğin içinde patates gibi pişirilerek kullanıyor. Bu yıl 125 liradan satışa sunduk. Bunu bilen alıyor değerlidir” dedi.

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