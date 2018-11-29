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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
29.11.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Yılmaz, Alaçatı'daki dev otelini 200 milyon Euro'ya satıyor

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Yılmaz, Alaçatı'daki dev otelini 200 milyon Euro'ya satıyor

Trabzonspor kulübü eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İzmir Alaçatı'da bulunan Resort Zigana Alaçatı Hoteli'ni satıyor. Konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada satış bedeli olarak 200 milyon Euro rakamı açıklandı.

KONU ile ilgili Tek-Art İnşaat Tic. Turizm San. ve Yatırımlar AŞ'den yapılan açıklamaya göre dev tesis 80 bin 966 metrekare arazi üzerine kurulu. Tesiste, 102 oda ve 65 villa bulunuyor.

Yılmaz, Alaçatıdaki dev otelini 200 milyon Euroya satıyor

Tek-Art İnşaat'ın yüzde 31,29 hissesi Mehmet Ali Yılmaz'a ait.

200 MİLYON EURO'YA...
Konu ile ilgili KAP açıklamasının devamında şöyle denildi: "30.09.2018 tarihli finansal tablolarımızda 107.459.454 TL defter değerine sahip Resort Zigana Alaçatı Hotelin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner Yılmaz'a 200.000.000 Avro üzerinden satış yetkisi verilmesi hususunda oybirliği ile karar verildi.

Yılmaz, Alaçatıdaki dev otelini 200 milyon Euroya satıyor


Tek-Art İnşaat şirketinin yüzde 52 hissesi halka açık, kalan hisse ise Mehmet Ali Yılmaz ve oğlu Soner Yılmaz'a ait.

KİŞİ BAŞI GELİR 331 TL
Club Zigana Tatil köyü ve Resort Zigana Otel 2018 yılı dokuz aylık otelcilik faaliyetlerinden geliri 31 milyon 467 bin 734 TL olurken 94 bin 860 kişi geceleme yaptı.Ortalama kişi başı gelir ise 331,73 TL olduğu şirketin faaliyet raporunda yer verildi.

 

 

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