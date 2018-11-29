Yılmaz, Alaçatı'daki dev otelini 200 milyon Euro'ya satıyor
Trabzonspor kulübü eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İzmir Alaçatı'da bulunan Resort Zigana Alaçatı Hoteli'ni satıyor. Konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada satış bedeli olarak 200 milyon Euro rakamı açıklandı.
KONU ile ilgili Tek-Art İnşaat Tic. Turizm San. ve Yatırımlar AŞ'den yapılan açıklamaya göre dev tesis 80 bin 966 metrekare arazi üzerine kurulu. Tesiste, 102 oda ve 65 villa bulunuyor.
Tek-Art İnşaat'ın yüzde 31,29 hissesi Mehmet Ali Yılmaz'a ait.
200 MİLYON EURO'YA...
Konu ile ilgili KAP açıklamasının devamında şöyle denildi: "30.09.2018 tarihli finansal tablolarımızda 107.459.454 TL defter değerine sahip Resort Zigana Alaçatı Hotelin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner Yılmaz'a 200.000.000 Avro üzerinden satış yetkisi verilmesi hususunda oybirliği ile karar verildi.
Tek-Art İnşaat şirketinin yüzde 52 hissesi halka açık, kalan hisse ise Mehmet Ali Yılmaz ve oğlu Soner Yılmaz'a ait.
KİŞİ BAŞI GELİR 331 TL
Club Zigana Tatil köyü ve Resort Zigana Otel 2018 yılı dokuz aylık otelcilik faaliyetlerinden geliri 31 milyon 467 bin 734 TL olurken 94 bin 860 kişi geceleme yaptı.Ortalama kişi başı gelir ise 331,73 TL olduğu şirketin faaliyet raporunda yer verildi.
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