KANAL İstanbul projesinin detaylarını anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Amacımız burada bu koridoru, bu suyu yolunu kullanan insanların emniyetli ve güvenli bir şekilde geçebileceği yeni bir su yolu kapasitesi oluşturmak” dedi. Kanal İstanbul’dan geçişlerde römorkör hizmeti de verileceğini belirten Turhan, “Bu hizmeti kullanma şartı koyacağız. Kanal İstanbul, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne dahil değil. Burası bizim yaptığımız bir yol. Buradan hızlı, güvenli ve çok daha fazla araç geçirme imkanlarımız olacak” dedi.

2035’TE 50 BİN GEMİ

Kanal İstanbul’da sağlanacak gelir konusunda da bilgi veren Bakan Turhan, “Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul’dan geçecek gemilerden alacağımız para asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında. Kanaldan 2035’te geçen araç sayısı 50 bini bulacak. 2050’de bu rakam 70 binlere tırmanacak ve 2070’lerde 80 binin üzerinde olacak. Raporda bize verilen 86 bindir, 2050’de de 78 bindir. 68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız. Bunları çocuklarımız görecek. Biz bu rakamlara yaklaştığımızı düşünürsek bu kanalı yaptığımızda 2070-2080’lere kadar olan talebi, giderek artacak olan bu bölgedeki dünya ticaretinin yük naklinde kullanılan deniz yolunda ihtiyaçları karşılamış olacağız. Bu, ülkemiz için gelirden çok daha önemli bir itibar meselesidir” diye konuştu.

BOĞAZ’DA TRAFİK ARTIYOR

Anadolu Ajansı Editör Masası’a konuk olan Bakan Turhan, İstanbul Boğazı’nda giderek artan ticari taşımacılık nedeniyle Boğaz’ın deniz trafiği için dünyanın en riskli geçiş yollarından biri haline geldiğini ve insanların hayatını tehdit ettiğini söyledi. İstanbul Boğazı’ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25’lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53’lük artış olduğunu belirten Turhan şunları söyledi: “İstanbul Boğazı’nda giderek artan ticari taşımacılık nedeniyle Boğaz deniz trafiği için dünyanın en riskli geçiş yollarından biri haline geldi ve insanların hayatını tehdit ediyor. Son 15 yılda İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemi sayısı yıllık ortalama 48 bin 296. Bu rakam, zaman zaman 50 binin üzerine çıktı. Son 5 yılın ortalaması 42 bin 258. Düşmüş ve giderek düşüyor rakamlar. ‘Demek ki Boğaz kullanılmıyor’ gibi bir anlayışla bu rakamları söyleyenler, kendi tezlerini güçlendirmek için bunu kullanıyor ama gerçekler böyle değil.”

YÜZDE 35’İ TEHLİKELİ

Son 3 yıl ortalamasının da 41 bin 731 olduğuna dikkat çeken Turhan, “Ama 2005, 2006 ve 2007 yıllarının ortalaması 55 bin 426. Çok yüksek bir rakam. Son üç yıl ortalaması 41 bin ve 2019 yılında 41 bin 112 geçiş olmuş. Bu rakamlar İstanbul Boğazı’nı kullanan, uğraksız olarak transit geçen deniz trafiği, şehir içi trafiği değil. O da her geçen gün artıyor. Gemi geçiş rakamlarında son 15 yılda yüzde 25’lik azalma olduğunu görüyoruz. Yani 48 bin 296’dan 41 binlere düşmüş ama bu gemilerin taşıdığı yük miktarında yüzde 53’lük artış var. İşte bizi de en fazla korkutan, ürküten geçen yükün miktarı ve geçen yükün içindeki tehlikeli madde miktarı. LNG, doğal gaz, kimyasal madde, petrol, patlayıcı madde taşıyor. 10 yıl önce geçen yükün yüzde 25’iydi tehlikeli madde miktarı, şimdi bu yüzde 35’in üzerine çıktı. Tehlikeli madde miktarında yüzde 11’lik artış var ve bu giderek artıyor” dedi.

YOL İHALESİ ÖNÜMÜZDEKİ AY

TURHAN, Kanal inşaatının gerçekleşeceği kesimlerin daha çok kırsal bölgeler olduğuna ve buralarda yerel trafiğin yoğun olmadığına dikkati çekerek, “Kanalın üzerinde Nakkaş’tan, Hadımköy’den, Başakşehir’den gelip Hasdal’a bağlanan yüksek kapasiteli yeni bir yol yapacağız. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. Kesim dediğimiz Hasdal’la, Hadımköy’ü, Başakşehir’i, Bahçeşehir’i, Esenyurt’u, Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlayacak bu yolun ihalesine önümüzdeki ay inşallah çıkıyoruz. Burası otoyol standardında 2 çarpı 4 şeritli yol olacak” dedi. Bakanlığın yatırım programında yeni planlanan projeler de olduğunu anlatan Turhan, anılan projelere ilişkin şu bilgileri verdi: “Kara yolu geçişiyle birlikte İstanbul Boğazı’nı yeniden geçecek bir metro hattı düşünüyoruz. Büyük İstanbul Tüneli dediğimiz projenin çalışmalarında son aşamaya geldik.”

DOLGU ALANLARI MESİRE YERİ OLACAK

BAKAN Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi’nde çıkarılacak kazının Durusu Gölü ile Karadeniz arasındaki falezlerde dolgu olarak kullanılacağını belirterek, “Oluşan alanı mesire yeri yapacağız” dedi. Kanal’ın Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak Altınşehir’den Sazlıbosna Köyü, Baklalı ve Durusu’dan sonra Karadeniz’e ulaştığı bilgisini veren Turhan Şahintepe Mahallesi’ndeki binaların tamamının depreme karşı riskli olduğuna dikkati çekti. Turhan, binaların imarsız alanlarda yapıldığını ve vatandaşların 30-40 yıldan bu yana burada yaşadığını ifade etti. Turhan, kanalın etrafındaki bu alanların rehabilite edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Kentsel dönüşümle vatandaşlarımıza haklarını vereceğiz, isteyene parasını, isteyene bu bölgede yapacağımız yerlerden bina vereceğiz. Tercihleri kendilerine sunacağız. Bu projenin kentsel dönüşüme böyle bir katkısı da olacak.” Kanal İstanbul’un yapıldığı bölgenin deprem açısından riskli olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Turhan, konuyla ilgili teknik çalışmaların yapıldığını, depremi etkileyecek bir kazının olmayacağını söyledi.

2026 YILINDA TAMAMLANACAK



KANAL İstanbul’un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirlediklerini belirten Bakan Turhan, “Kanal İstanbul’a 2020’de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız. Kanal İstanbul Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor” diye konuştu.