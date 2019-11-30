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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.11.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak

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Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak

Aralık ayının ilk haftasında art arda açıklanacak veriler ekonomi gündemini yeniden hareketlendirecek. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ile kasım ayı ihracat rakamları pazartesi günü belli olacak, salı günü ise gözler enflasyon verisine odaklanacak. Merkez Bankası da aralık ayının ilk haftasında gelecek yılın para ve kur politikası metnini açıklayacak, Para Politikası Kurulu ise faiz kararı için 12 Aralık'ta toplanacak.

Yılın son ayına girer girmez açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamları ile Merkez Bankasının 2020 yılına ilişkin para ve kur politikası metni ekonomi gündemini hızlandıracak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yılın son ayıyla birlikte ekonomik veri gündemi de hareketlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 Aralık Pazartesi günü yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3'üncü çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmüştü.

İHRACAT VERİLERİ DUYURULACAK

Aynı gün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. Pekcan'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile İstanbul'da basın toplantı düzenlemesi planlanıyor. Gözler, 3 Aralık Salı günü ise enflasyon rakamlarında olacak. TÜİK, kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini saat 10.00'da duyuracak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlendi.

MERKEZ BANKASI GÜNDEMİ DE YOĞUN

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da "2020 Yılı Para Politikası Operasyonel Çerçevesi"ni 5 Aralık Cuma günü yayımlayacak. Bu metin, gelecek yıla ilişkin para ve kur politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Metinle birlikte, gelecek yılın finansal istikrar raporları, enflasyon raporları ve Para Politikası Kurulu toplantılarına ilişkin takvim de açıklanmış olacak.

Yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı da 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Toplantı özetine ilişkin duyuru 19 Aralık'ta yapılacak. Kurul, son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekmişti. Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 11 Aralık'ta duyuracak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.

Yine yakından takip edilen bir veri olan ekim ayına ilişkin sanayi üretimi de 13 Aralık'ta TÜİK tarafından açıklanacak. Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamları ile kasım ayının bütçe rakamları da 16 Aralık Pazartesi günü belli olacak.

BÜTÇE YASALAŞACAK

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki müzakerelerin ardından TBMM Genel Kuruluna gelecek. Genel Kurul'da 9 Aralık Pazartesi günü başlayacak bütçe mesaisi, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda olacak. 

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