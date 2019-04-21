Yılın ilki gerçekleştirildi! Dev gemi Kuşadası'nda...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYılın ilki gerçekleştirildi! Dev gemi Kuşadası'nda...
GeriEkonomi Yılın ilki gerçekleştirildi! Dev gemi Kuşadası'nda...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
21.04.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Yılın ilki gerçekleştirildi! Dev gemi Kuşadası'nda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılın ilki gerçekleştirildi! Dev gemi Kuşadası'nda...

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesindeki limana Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı kruvaziyer, 620 yolcusuyla sezonun ilk seferini gerçekleştirdi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan Malta bayraklı gemiden inen çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne düzenlenen turlara katıldı.

Yılın ilki gerçekleştirildi Dev gemi Kuşadasında...

Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası merkezini gezdi, alışveriş yaptı.

 


Yılın ilki gerçekleştirildi Dev gemi Kuşadasında...

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Celestyal Crystal gemisinin ilçeye 40 sefer düzenleyeceğini belirterek, "Yaklaşık 36 bin turisti Kuşadası'na getirecek.


Yılın ilki gerçekleştirildi Dev gemi Kuşadasında...

2019 Şubat ayından itibaren bu güne kadar 14 gemi ile 13 bin 750 yolcu ağırladık.


Yılın ilki gerçekleştirildi Dev gemi Kuşadasında...

Kuşadası Ege Port limanına düzenli seferlerini gerçekleştiren Celestyal Cruise firmasının dışında 35 tane büyük Amerikan gemisi daha Kuşadası'na sefer düzenleyecek." dedi.


Yılın ilki gerçekleştirildi Dev gemi Kuşadasında...

Girit Adası'ndan gelen kruvaziyerin Kuşadası Limanı'ndan sonra Pire limanına demirleyeceği öğrenildi.


Yılın ilki gerçekleştirildi Dev gemi Kuşadasında...

Yılın ilki gerçekleştirildi Dev gemi Kuşadasında...

Yılın ilki gerçekleştirildi Dev gemi Kuşadasında...

Yılın ilki gerçekleştirildi Dev gemi Kuşadasında...



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Yılın ilki gerçekleştirildi! Dev gemi Kuşadası'nda...

Bakan Pekcan açıkladı: Yarın başlıyor

Bakan Pakdemirli açıkladı: Millet bahçeleriyle ilgili önemli çalışma

YHT'lerde geçerli... Yolculuklarda yüzde 40'a varan indirim