Yılın ilk büyük yatırımı

Hayat Kimya’nın Mersin’de bulunan 200 bin metrekarelik arazi üzerine 65 bin metrekare kapalı alanda kurulu temizlik kağıdı tesislerinin bulunduğunu belirten Çizmeci, “Hayat Kimya olarak, 450 milyon lira yatırımla bu alana yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi daha kurmak üzere çalışmalarımızı başlattık” dedi. Çizmeci, Hayat Kimya’nın bu yeni yatırımla ile birlikte Türkiye’deki yatırımlarının 5 yılda 2 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi.



200 YENİ İSTİHDAM



Hayat Kimya’nın pazarı büyüten lider markalarıyla sürdürülebilir büyümeye hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Çizmeci, “Mersin’de yılda 70 bin ton kapasite ile çalışacak bu yeni tesisimizle birlikte Mersin’deki kapasitemizi 140 bin tona, Türkiye’deki kapasitemizi ise 280 bin tona çıkararak Türkiye’nin en büyük temizlik kağıdı üreticisi liderliğimizi sürdüreceğiz. 2021 yılı ortasında devreye alacağımız yeni nesil tesisle birlikte 200 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Böylece Mersin’deki kampüsümüzde istihdamımızı toplam 550 kişiye çıkarmış olacağız” diye konuştu. Çizmeci, ayrıca yeni tesiste, bobin kâğıt, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete ve mendil üreteceklerini, üretilen ürünlerinin yüzde 60’ının Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 50 farklı ülkeye ihraç edileceğini aktardı.



Hayat Kimya’yı temizlik kâğıtları sektöründe dünya çapında farklılaştıracak Endüstri 4.0 projesine de değinen Çizmeci, şunları kaydetti:



“Temizlik kağıdı üreten dev makinelerde en büyük verim kaybı, kâğıt kopmasından kaynaklanan 40-45 dakikalık üretim ve zaman kaybından kaynaklanır. Hayat Kimya olarak, kâğıt üretiminde elde ettiğimiz 1.2 milyar veride, yaklaşık 964 farklı parametrenin değişimlerini analiz ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız yapay zeka projesi tamamlandığında, aksilikler üretim aşamasında tespit edilip giderilecek.”

AVRUPA'NIN DÜŞÜK SU KULLANAN 3. ŞİRKETİ

ENERJİ kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının önemine değinen Enes Çizmeci, “Su, kâğıt üretiminin en önemli girdilerinden biridir. 1 ton temizlik kağıdı üretiminde ortalama 12-15 ton su kullanılır. Kendi mühendislik çalışmalarımızla bu oranı 12’den 3,2 ton seviyelerine çekmeyi başardık. Yani, dünya normlarından 4 kat daha az oranda su kullanarak temizlik kağıdı üretiyoruz. Türkiye’nin en az, Avrupa’nın ise 3’üncü en düşük su kullanan temizlik kağıdı üreticisi konumundayız. Dünyanın en önemli kıt kaynaklarından biri olan su kaynağını, en verimli kullanan şirketlerden biri olmaktan onur duyuyoruz” dedi.