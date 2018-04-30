Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Başkan Çetinkaya bankanın 2018 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 8,4'e çektiğini, 2019 yıl sonu beklentisinin ise değişmediğini söyledi.
Çetinkaya'nın sunumunda öne çıkan satırbaşları şunlar oldu:
* Raporda korumacılık eğilimlerinden bahsedilerek etkileri belirtiliyor.
* ilk çeyrekte gelişmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil getirileri yükselmeye devam etti.
* Sistemin fonlama ihtiyacı kasımdan bu yana tamamen geç likidite penceresinden sağlanıyor.
* Kredilerin 2017 yılının son çeyreğinden bu yana bir miktar ivme kaybettiği gözlenmektedir.
* TL diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kıyasla daha fazla değer kaybetti ve daha dalgalı bir seyir izledi.
FİNANSAL KOŞULLAR SIKILAŞTI
* Finansal koşullar yılın ilk çeyreğinde bir miktar sıkılaştı.
* Para politikasının etkinliği ve öngörülebilirliği artırılmaya devam edilecek.
* İlk çeyrekte gıda enflasyonu öngörülerimizle oldukça uyumlu gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki artışta işlenmiş gıda rol oynadı. Çiğ süt ve ekmek fiyat artışı bu departmanda dikkat çeken gerekçeler.
* Yılın ilk çeyreğinde enflasyonun ana eğilimindeki yüksek seviyeler korundu. İthalat fiyatlarındaki yükselişin fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz. İthalat fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu.
* İşgücü piyasasındaki olumlu görünüm özel tüketimi destekliyor. İktisadi faaliyetteki seyir içgücü piyasasına olumlu yansımaya devam ediyor. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye güçlü desteğini sürdürmesi ve cari dengeyi olumlu etkilemesini bekliyoruz.
İŞSİZLİKTE GERİLEME DEVAM EDECEK
* İşsizlik oranının gerilemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.
* Petrol fiyatları varsayımını 2018 için 66 dolardan 68 dolara, 2019 için 62 dolardan 65 dolara yükselttik.
* Gıda enflasyonu varsayımını 2018 ve 2019 için yüzde 7.0 olarak koruduk.
* 2018 sonunda enflasyonun yüzde 8.4 olacağını öngörüyoruz (Önceki %7.9)
* 2019 sonunda enflasyonun yüzde 6.5 olacağını öngörüyoruz (Önceki %6.5)
* Enflasyonun orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülüyor (Önceki %5.0)
* Enflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesi beklenmektedir.
PARA POLİTİKASI ETKİNLİĞİ ARTACAK
* Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak önceliğimiz para politikası etkinliğinin daha da artırılması.
* 2019 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 4.7-8.3 aralığında -orta noktası yüzde 6.5- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki %4.7-8.3 ile %6.5)
* 2018 sonunda enflasyonun %70 olasılıkla %7.2-9.6 aralığında -orta noktası yüzde 8.4- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki %6.5-9.3 ile %7.9)
* Sadeleşme ile kastımız para politikasının öngörülebilirliğini artırmak. O anlamda, öngörülebilirlik önemli ölçüde arttı. Para politikasına ilişkin belirsizlik tamamen ortadan kalktı.
* Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz.
* Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümlerine bağlı olarak para politikası şekillenecek, ihtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma yapılacak.
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