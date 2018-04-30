Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
30.04.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti

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Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Başkan Çetinkaya bankanın 2018 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 8,4'e çektiğini, 2019 yıl sonu beklentisinin ise değişmediğini söyledi.

Çetinkaya'nın sunumunda öne çıkan satırbaşları şunlar oldu:

* Raporda korumacılık eğilimlerinden bahsedilerek etkileri belirtiliyor.

* ilk çeyrekte gelişmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil getirileri yükselmeye devam etti.

* Sistemin fonlama ihtiyacı kasımdan bu yana tamamen geç likidite penceresinden sağlanıyor.

* Kredilerin 2017 yılının son çeyreğinden bu yana bir miktar ivme kaybettiği gözlenmektedir.

* TL diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kıyasla daha fazla değer kaybetti ve daha dalgalı bir seyir izledi.

FİNANSAL KOŞULLAR SIKILAŞTI

* Finansal koşullar yılın ilk çeyreğinde bir miktar sıkılaştı.

* Para politikasının etkinliği ve öngörülebilirliği artırılmaya devam edilecek.

* İlk çeyrekte gıda enflasyonu öngörülerimizle oldukça uyumlu gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki artışta işlenmiş gıda rol oynadı. Çiğ süt ve ekmek fiyat artışı bu departmanda dikkat çeken gerekçeler.

* Yılın ilk çeyreğinde enflasyonun ana eğilimindeki yüksek seviyeler korundu. İthalat fiyatlarındaki yükselişin fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz. İthalat fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu.

* İşgücü piyasasındaki olumlu görünüm özel tüketimi destekliyor. İktisadi faaliyetteki seyir içgücü piyasasına olumlu yansımaya devam ediyor. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye güçlü desteğini sürdürmesi ve cari dengeyi olumlu etkilemesini bekliyoruz.

İŞSİZLİKTE GERİLEME DEVAM EDECEK

* İşsizlik oranının gerilemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.

* Petrol fiyatları varsayımını 2018 için 66 dolardan 68 dolara, 2019 için 62 dolardan 65 dolara yükselttik.

* Gıda enflasyonu varsayımını 2018 ve 2019 için yüzde 7.0 olarak koruduk.

* 2018 sonunda enflasyonun yüzde 8.4 olacağını öngörüyoruz (Önceki %7.9)

* 2019 sonunda enflasyonun yüzde 6.5 olacağını öngörüyoruz (Önceki %6.5)

* Enflasyonun orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülüyor (Önceki %5.0)

* Enflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesi beklenmektedir.

PARA POLİTİKASI ETKİNLİĞİ ARTACAK

* Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak önceliğimiz para politikası etkinliğinin daha da artırılması.

* 2019 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 4.7-8.3 aralığında -orta noktası yüzde 6.5- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki %4.7-8.3 ile %6.5)

* 2018 sonunda enflasyonun %70 olasılıkla %7.2-9.6 aralığında -orta noktası yüzde 8.4- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki %6.5-9.3 ile %7.9)

* Sadeleşme ile kastımız para politikasının öngörülebilirliğini artırmak. O anlamda, öngörülebilirlik önemli ölçüde arttı. Para politikasına ilişkin belirsizlik tamamen ortadan kalktı.

* Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz.

* Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümlerine bağlı olarak para politikası şekillenecek, ihtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma yapılacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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